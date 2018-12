I migliori giocattoli da regalare a Natale a prezzi super scontati

Natale è sempre più vicino e i piccoli aspettano in trepidante attesa l'arrivo di Babbo Natale con il suo sacco pieno di regali. Per non rovinare la magica atmosfera di questo periodo, fare il regalo giusto è fondamentale. La lista dei personaggi e dei giochi che potrebbero renderli felici è davvero lunga. Se non volete sbagliare e fare il regalo perfetto, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa guida.

Se volete altre idee per fare un piccolo pensiero al figlio di una vostra amica o collega, non potete farvi sfuggire la Top Ten dei giocattoli messa a disposizione da Amazon con tante incredibili offerte.

1. Paw Patrol Quartier Generale

I coraggiosi cuccioli Paw Patrol e il vostro piccolo sono pronti ad affrontare mille avventure direttamente dal quartier generale, proprio come quello della serie TV. Per tenere d'occhio il villaggio ed essere pronti ad intervenire, il periscopio che ruota a 360° è fondamentale. L'ascensore realmente funzionante e lo scivolo permetteranno ai cuccioli di entrare subito in azione. Per rendere felice il tuo piccolo nel gioco è incluso Chase con il suo inseparabile veicolo.

2. Clementoni - Elettricità​

Curiosità, senso dell'osservazione e voglia di scoprire cosa c'è dietro un meccanismo sono le doti del vostro bambino? Allora questo gioco fa al caso vostro. Il piano di lavoro consentirà di scoprire i segreti dell’elettricità e realizzare oltre 90 circuiti elettrici. Le numerose attività gli permetteranno di scoprire i segreti dell’elettricità e conoscere il funzionamento dei loro oggetti preferiti come l’amplificatore o il motore elettrico. Il manuale di istruzioni incluso li aiuterà a svolgere le attività in totale sicurezza.

3. Lego City​ - Stazione di Polizia

I mattoncini più famosi del mondo sono sempre il regalo perfetto per ogni bambino. I pezzi di diverse dimensioni consentono di divertirsi e creare i set preferiti così da perdersi in mille avventure. Il kit Stazione di Polizia con sette minifigure: quattro poliziotti e tre ladri, più un cane poliziotto non può mancare sotto l'albero di natale. Oltre alla stazione, il piccolo potrà giocare insieme agli amichetti con l'elicottero con rotori funzionanti e la cabina di pilotaggio apribile e l'auto da inseguimento della polizia.

4. Hot Wheels Garage delle Acrobazie

I motori e la velocità sono le passioni di ogni bambino, con questo set è possibile dare libero sfogo alla loro immaginazione. Il Garage delle Acrobazie offre infinite possibilità di divertimento e azione con i suoi 90 posti auto distribuiti su quattro livelli. L'ascensore a due macchine le porta in cima al garage mentre la torre di parcheggio permette di sfrecciare giù sulla pista con un grande salto nel mezzo. Per rendere ancora iù emozionante il gioco, il set si collega facilmente con altri kit Hot Wheels grazie ai punti di connessione multipli.

5. Avengers - Infinity War​

Con Avengers Infinity War i bambini possono immaginare di combattere accanto ai loro eroi preferiti come Iron Man, Hulk, Capitan America e salvare il mondo dai cattivi. Il fantastico Hulkbuster alto 55 cm si trasforma in un playset gigante di 86 cm, caratterizzato da una torretta bersaglio, un lanciatore di lame rotanti, una teleferica da usare per creare fantastiche avventure insieme agli amici.

