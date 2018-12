Cosa regalare ai bambini? 5 regali a memo di 10 euro

Fare un regalo ai bambini non è sempre facile. I supereroi, i personaggi dei cartoni o le attività che attirano la loro attenzione cambiano in continuazione e spesso si rischia di spendere tanti soldi per un regalo che non li renderà felici. Se volete fare un pensiero ad un nipotino oal figlio di amici, dopo avervi presentato i migliori giochi per bambina a meno di 10 euro, vi diamo qualche suggerimento per acquistare il regalo di natale perfetto per i bambini, ad un prezzo mini.

1. Berto Il Trapano

Le canzoncine e le filastrocche sono amate da tutti i bambini. Perfette per farlo divertire, sono anche il giusto mezzo per stimolare l'immaginazione e la creatività dei più piccoli. Se non ne conoscete molte e volete un piccolo aiuto, potete affidarvi a Berto il trapano. Al piccolo basta premere un pulsante e la punta inizia a girare attivando i led colorati, le simpatiche canzoncine e i veri rumori dell'attrezzo. Il regalo ideale per farlo familiarizzare con lettere, parole e filastrocche.

2. Baby Smartphone

Per imitare i grandi con i loro smatphone, il divertente telefonino elettronico parlante con schermo illustrato e luminoso, è la scelta che farà contento ogni bambino. Dotato di funzioni interattive come le canzoni e le filastrocche in rima è il supporto giusto per insegnare le prime lettere e numeri. I tasti morbidi, luminosi e con suoni stimolano la manualità e la percezione uditiva e visiva.

3. Play-Doh - Rainbow Pack

Colori e immaginazione sono i tratti distintivi di questo gioco. La pasta modellabile offre infinite possibilità creative. Le manine dei piccoli potranno modellare, tirare, mischiare e impastare la plastilina e creare piccoli capolavori. L'assortimento formato da 8 vasetti di colore diverso permette al vostro piccolo di divertirsi insieme agli amichetti e creare costruzioni sempre differenti.

4. Trenino Thomas

Per i patiti del cartone, il trenino Thomas è la scelta ideale. La locomotiva con il simpatico faccione, accompagnerà i piccoli nelle loro avventure lungo i binari o i viaggi senza fine. Il modello multicolore dotato di porte di facile apertura, con pochi gesti può essere agganciato ad altre locomotive o alla pista ferroviaria.

5. Set Costruzioni Scatola della Creatività

Con la scatola della creatività verde Lego Classic, si può dare libero sfogo alla fantasia. Il set composto da tanti mattoncini di tonalità verde è un mix di pezzi speciali, e perfetto per aiutera il piccolo a scoprire le sue capacità creative. La scatola permette tre livelli di complessità adatti ad ogni età, per stimolare l’immaginazione e la creatività.

