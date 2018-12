I regali di Natale utili per accompagnare i bimbi nella fase dell'apprendimento

I piccoli si sa, crescono rapidamente. Se fino a poco tempo fa li tenevi tra le braccia, ora devi rincorrerli in casa mentre saltano e corrono alla conquista dell'indipendenza. Per aiutare a cementare e fortificare la fiducia in loro stessi i giochi sono un passaggio fondamentale. Quindi se avete figli o nipoti e volete fargli un regalo di Natale che li aiuti a conquistare la loro piccola libertà, continuate a leggere. Vi proponiamo ma piccola guida alla scoperta del gioco giusto per accompagnarli in questa delicata fase della crescita.

1. Prima Bicicletta

Per i piccoli che amano la libertà e correre sulle due ruote, la bicicletta Red Bullet è il regalo da mettere sotto l'albero. Il sedile e il manubrio regolabili, permettono di accompagnare il bambino dai due anni fino al passaggio alle bici più grandi. Il telaio in metallo, leggero e robusto è pensato per sostenere il tuo bambino fino a un peso di 25 kg. La Red Bullet dal design moderno è morbida e confortevole grazie al manubrio in gomma e alle ruote antiforatura.

2. Banchetto Svita e Avvita

Costruire, smontare e scoprire cosa si nasconde dietro agli oggetti ha sempre affascinato i bambini. Per farlo contento, stimolare la coordinazione occhio-mano e la manualità, il banchetto svita e avvita non può mancare nel sacco di Babbo Natale. Dotato di un martello, un cacciavite, una chiave inglese e 6 accessori, come chiodi, bulloni e viti assicura il divertimento di ogni piccolo esploratore. Il gioco con pochi e semplici gesti si trasforma in una pratica cassetta degli attrezzi da portare sempre con sé.

3. Smartphone Touch & Play

Lo smartphone conquista tutti, anche i più piccoli. Per telefonare come mamma e papà, perchè non regalare questo divertente telefono educativo? I 13 tastoni e le 3 attività interattive davvero divertenti e coinvolgenti porteranno i bimbi alla scoperta degli animali accompagnati da simpatiche canzoncine e filastrocche. Con 3 led luminosi e colorati e la tecnologia touch, il gioco è perfetto per sviluppare la manualità e la percezione visiva.

4. Lavagna Canterina

Per sviluppare la vena artistica di ogni bambino la lavagna canterina è il regalo perfetto. Basta appoggiare sul riquadro bianco gli stampini di forme, lettere e oggetti e la simpatica voce della lavagna, pronuncia i nomi corrispondenti agli oggetti impressi. In modo semplice e divertente il piccolo imparerà lettere, numeri, forme e colori anche in inglese. Per rendere l'esperienza ancora più simpatica le canzoncine e le melodie conquisteranno ogni bambino.

5. Nicolò Go Go

Per scorrazzare in casa in totale libertà, la piccola automobile è perfetta. Oltre a sviluppare la percezione dello spazio con le ruote sterzanti, il gioco è un centro educativo ricco di canzoni e filastrocche per imparare divertendosi, lettere, numeri, forme e colori. Con la sella che diventa un comodo vano porta oggetti e i rumori tipici dell'automobile, il piccolo si sentirà un vero pilota di formula uno.