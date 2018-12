Cosa regalare alla tua migliore amica a Natale

Quando il Natale si avvicina, oltre al regalo per la mamma e per il papà, si inizia a ragionare anche sul regalo ideale da mettere sotto l’albero a quell’amica tanto speciale. Quella con cui ci confidiamo sempre, che è sempre presente nella nostra vita qualunque cosa accada, quell’amica, insomma, che non si merita un regalo triste e scontato, ma qualcosa di originale, bello, speciale.

Ecco allora 5 idee regalo per la tua amica del cuore:

1. Agende e quaderni personalizzati

Foto @ufficiostampa

Colourbook, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti di cartotecnica made in Italy, propone la collezione Magic Capsule che comprende quaderni e agende sbarazzini e creativi perfetti per un’amica speciale. Ci sono i ‘Flower Book’, ad esempio: 4 quaderni con fantasia floreale e aggettivi stampati (determinata, sognatrice, romantica, etc.) racchiusi in un unico cofanetto; ci sono i 'Lovely Book' con frasi magiche e stelle da staccare e riattaccare per creare ogni volta un cielo diverso. Ma c’è anche la linea di agende Giselle per amiche multitasking e sempre in movimento.

Scopri qui tutti i prodotti Magic Capsule di Colourbook

2. Cofanetti di bellezza

Un cofanetto di bellezza è sempre un regalo gradito da una ragazza e, anche per la tua migliore amica sarà così, soprattutto se punterai su un brand o su dei prodotti da lei amati. Su Amazon puoi trovare, ad esempio, tanti kit beauty con prodotti per la cura del corpo, per la bellezza, per il make up. Puoi davvero sbizzarrirti con marchi più o meno costosi, facendo sempre la tua figura.

Scopri qui tutti i cofanetti make up da regalare a Natale

3. Un libro con dedica

Perché non mettere un bel libro sotto l’albero alla tua amica? Puoi scegliere tra i tanti titoli in libreria o online. Puoi optare per un e-book se possiede un kindle e potrai aggiungere una dedica speciale sulla prima pagina (nel caso in cui il libro sia in versione cartacea).

Scopri qui tutti i libri da regalare a Natale

4. Una candela profumata

Ogni volta che l’accenderà le verrai in mente. Regalare una candela profumata, bella, di qualità, a Natale è un’ottima idea, soprattutto se la tua amica adora questo genere di prodotti. Puoi optare per una Yankee Candle, ad esempio. Profumata, che dura a lungo e che si presenta nella sua elegante ampolla di vetro.

Scopri tutte le candele Yankee Candle da regalare a Natale

5. Un bijoux

Perché non puntare su un bijoux per rendere felice la tua amica a Natale? Una collana, un paio di orecchini, un bracciale, un anello. Hai solo l’imbarazzo della scelta e puoi viaggiare su diverse fasce di prezzo, in modo da spendere quello che ritieni più opportuno.

Scopri tutti gli accessori bijoux da regalare a Natale