Regalo di Natale per il papà: 5 proposte da cui trarre spunto

Trovare il regalo azzeccato per il proprio papà è sempre un'impresa ardua e, spesso, si finisce per essere scontati o per ripetersi. Con questa guida, però, riuscirai ad individuare, facilmente, qualche idea interessante, di suo gradimento, per fare un'ottima figura e per azzeccare, finalmente, il suo regalo.

Ecco, allora, 5 idee da cui trarre spunto:

1. Una cravatta

Foto @ufficiostampa

Se tuo papà indossa spesso cravatte e ci tieni a regalargliene una di qualità, rigorosamente realizzata a mano, puoi optare per una cravatta Bigi. Presso questo brand di Milano, puoi acquistare cravatte al 100% in seta stampate a mano, con motivi in classico stile inglese, cravatte al 100% in lana, con fondo spigato e righe large, cravatte al 100% in sera jacquard, armatura tipo 'stuoia' con catena blu per effetto melange e tanti altri modelli dalla manifattura curata e di elevata qualità. Prezzo: 110 euro.

2. Un orologio

Un orologio nuovo, è sempre gradito da un uomo, anche se quest'uomo è tuo papà. Non optare per un modello super tecnologico (soprattutto se tuo papà non apprezza questo genere di orologi), ma opta per un orologio tradizionale, magari dal quadrante importante e con cinturino in pelle. Braun, nel periodo di Natale, propone, a questo proposito tanti modelli scontati.

Scopri qui tutti gli orologi da uomo

3. Set barba

Che ne dici di un bel set da barba, con spazzola in setole di cinghiale, pettine in legno, dopobarba e tanto altro. Su Amazon, ad esempio, trovi tanti kit 'barber' interessanti, sicuramente graditi dal tuo papà.

Scopri qui tutti i set barba in vendita su Amazon

4. Pantofole calde

Un bel paio di pantofole calde, signorili, sicuramente saranno gradite dal tuo papà. Ti basta conoscere il numero del suo piede per ordinarne un paio comodamente online. Puoi trovare davvero tanti modelli, più o meno classici, più o meno sobrie, da tutti i prezzi.

Scopri qui tutte le pantofole da uomo in vendita su Amazon

5. Un cd

Se tuo padre è molto 'tradizionalista' e se a Natale ama ascoltare, a casa o in macchina, le tipiche canzoni del Natale, anche cantate dai suoi cantanti preferiti, dai un'occhiata sulla libreria dei 'Cd e Vinili' di Amazon. Potrai trovare tanti cd natalizi appena usciti oppure optare per uno degli ultimi album usciti, magari degli artisti più amati dal tuo papà.

Scopri tutti i cd nuovi in vendita su Amazon