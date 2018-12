I migliori gadget hi-tech sotto i 100 euro da regalare a Natale

Siete alla ricerca di un regalo hi-tech e non volete spendere una fortuna? Ecco allora 10 gadget tecnologici acquistabili a meno di 100 euro. Innovativi prodotti di vario genere da mettere sotto l’albero, in grado di soddisfare ogni appassionato di tecnologia. Device appena arrivati sul mercato come il nuovo speaker intelligente Amazon Echo Dot e la console Playstation Classic. Nella nostra rassegna anche conveniente smartband, soundbar di Sony, smartphone e molto altro ancora.

Arrivato sul mercato italiano da poche settimane, Amazon Echo Dot è un versatile altoparlante intelligente che integra l’avanzato assistente virtuale Alexa. Uno speaker anche Bluetooth, dalle dimensioni ridotte, disponibile in varie colorazioni.

Per chi ha un piccolo budget ecco le interessanti cuffie Sony MDR-ZX110AP con microfono, driver al neodimio da 30 mm e un'ampia gamma di frequenza, che va da 12 Hz a 22 kHz.

Le Arbily TWS x9 sono auricolari in-ear Bluetooth dall'interessante rapporto qualità/prezzo. Un’alternativa low cost alle famose cuffie AirPods di Apple, piccole e leggere, dotate di una pratica custodia di ricarica.

Sempre da Sony arriva la soundbar HW-J250 con una potenza di 80 Watt. Speaker per la nostra tv con due altoparlanti dedicati ai bassi, un ingresso ottico, porta USB e tecnologia wireless Bluetooth.

Fire TV Stick Basic Edition è una piccola chiavetta da collegare alla tv che consente l’accesso a tantissime serie tv e film di Amazon Prime Video e Netflix e a più di 4.000 giochi e app come DAZN, nonché a milioni di siti web come YouTube e Facebook.

Il Kindle è uno degli ebook reader più famosi sul mercato. Un modello dalla lunghissima autonomia e dal costo contenuto, sottile e leggero, dotato di schermo da 6 pollici E-ink touch e WiFi.

Da Amazon arriva anche il nuovo Tablet Fire HD con schermo da 8 pollici ad alta definizione (1280x800 pixel). Un modello con Android, dalla lunga autonomia e dotato di una memoria da 16 GB, espandibile tramite MicroSD.

Fitbit Alta è una completa smartband per tutte le tasche, disponibile in diverse colorazioni. Un wearable resistente all’acqua, in grado di monitorare passi, distanza percorsa, calorie bruciate, minuti di attività e sonno.

Lo Xiaomi Redmi 6A è un conveniente smartphone con un ampio display da 5,45 pollici ad alta definizione. Cellulare dotato di fotocamera posteriore da 13 MP, sistema operativo Android 8.1 ed una completa connettività che include il 4G ed il supporto al dual SIM.

Da Sony arriva una riedizione in formato mini della famosissima Playstation di prima generazione. Una console già dotata di 20 videogiochi tra cui Grand Theft Auto e Metal Gear Solid, fornita di due controller.

