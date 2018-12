Regali di Natale per chi ama viaggiare: 5 idee sotto i 100 euro

State cercando il regalo perfetto per un appassionato di viaggi? Ecco allora la nostra guida con cinque fantastiche idee regalo per il prossimo Natale. Regali utili, per tutti i gusti e per tutte le tasche acquistabili a meno di 100 euro. Nella nostra rassegna pratici zaini e trolley, mini-vacanze, utili accessori e altro ancora.

Al primo posto della nostra rassegna troviamo un cofanetto regalo Smartbox acquistabile a meno di 100 euro; cofanetto che include una notte, colazione ed un’esperienza relax per 2 persone in dimore e hotel a 3 e 4 stelle.

Ordina qui questo cofanetto Smartbox

Da AmazonBasics arriva un trolley rigido realizzato in plastica ABS di elevato spessore. Ricordiamo inoltre l'interno completamente foderato con divisorio e le tre tasche dotate di zip. Non manca infine un manico telescopico, una maniglia laterale e 4 ruote girevoli.

Ordina qui il trolley di AmazonBasics

Il borsone da viaggio di Omorc è un prodotto dal prezzo contenuto, con una capacità di 60 litri e dotato anche di tracolla. Un modello realizzato in tessuto di nylon 420D, resistente, leggero, impermeabile e pieghevole, con un peso 0,45 kg; perfetto anche per la palestra.

Ordina qui il borsone da viaggio Omorc

Da Cabin Go uno zaino dal prezzo contenuto, disponibile in varie colorazioni e realizzato in poliestere 600D, resistente all'acqua. Un modello trasportabile all’interno della cabina dell'aereo, dalla capacità di 44 litri, con un peso di 600 grammi, dotato di 3 scomparti esterni e 2 interni con chiusura lampo, maniglia per il trasporto e cinghie laterali regolabili. Zaino accompagnato inoltre da numerosi accessori come il cuscino cervicale gonfiabile e la mascherina per gli occhi.

Ordina qui lo zaino Cabin Go

Le pantofole pieghevoli sono un’ottima idea regalo low cost per chi ama viaggiare. Tra le numerose soluzioni disponibili vi consigliamo un modello di Vgeby in cotone; un prodotto comodo e pratico che occupa pochissimo spazio in borsa, disponibile in varie colorazioni e fornito con una pratica custodia.

Ordina qui le Pantofole pieghevoli di Vgeby