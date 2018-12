Natale 2018, regali per patite di moda

Quando hai un'amica fashion addicted, quando hai una sorella che non rinuncerebbe mai ad avere i must have di stagione nell'armadio, decidere cosa regalare a Natale può risultare davvero un'impresa impossibile. 'Cosa gli regalo?'. 'E se non le piace?'. 'E' così esigente!'. Insomma, ne diciamo tante, ma, fondamentalmente, il problema resta: cosa mettere sotto l'albero all'amica/sorella patita di moda?

Oggi vi suggeriamo 5 idee da copiare per Natale:

Sicuramente tra i capi must di stagione, un bel gilet di pelliccia, morbido, imbottito è perfetto per far felice la tua amica fashion. Potrebbe già avere un pellicciotto con maniche, ma il gilet è un capo completamente diverso, bello da abbinare su un piumino o su una giacca di pelle.

Scopri di più su Amazon a partire da 29,90 euro

2. Sciarpa tartan

Con una maxi sciarpa dalla fantasia tartan (altra tendenza protagonista dell'Inverno 2019) sei certa di andare sul sicuro. Opta per un modello abbastanza capiente, che tenga calde spalle, petto e collo. Puoi scegliere un modello con o senza frange, sui toni del rosso, del rosa, del verde, del grigio: hai solo l'imbarazzo della scelta.

Scopri di più su Amazon a partire da 11,90 euro

3. Stivaletto animalier

Lascerete proprio senza fiato amiche e sorelle ultra-fashion regalando loro, per Natale, un paio di stivaletti in pelle con dettagli animalier. Guardate ad esempio il modello FIND disponibile in nero e in beige. Elegante, sbarazzino e con quel tocco 'wild' molto interessante.

Scopri di più su Amazon a partire da 45 euro

4. Cappello con doppio pon pon

Per fare un pensiero davvero economico, ma comunque super trendy, puoi optare per lo zuccotto in lana con, non 1, ma bensì 2 pon pon. Un accessorio davvero simpatico, oltre che in linea con le ultime tendenze. Lo trovi online in diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a partire da 3,84 euro

5. Leggings pelle

Il leggings di pelle è un altro capo immancabile nella stagione invernale 2019. Se anche le tue amiche/sorelle dovessero già averne uno, nessun problema: uno in più non guasta mai. Questo pantalone elasticizzato, oltre ad essere trendy, infatti, è comodissimo. Un buon compromesso tra comodità e tendenza.

Scopri di più su Amazon a 6,49 euro