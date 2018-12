Natale 2018: i regali più belli per far divertire le bambine e accompagnarle nella crescita

Il 25 dicembre è sempre più vicino e ancora non sai cosa regalare alla tua bambina? Sei a caccia del regalo giusto anche per la nipotina o la figlia di un'amica? Nei primi anni di vita le piccole sono alle prese con le prime scoperte e la voglia di muoversi e correre in casa imitando i più grandi. Per non fare la scelta sbagliata, ti suggeriamo 5 idee regalo perfette per giocare e divertirsi insieme a loro.

1. Valentina Scooterina

Colorato e pieno di dettagli, lo scuterino accompagnerà le bambine durante la fase dei primi passi con un tocco glamour. Con tanti suoni e divertenti cansonzine sia in italiano che in inglese, il gioco è perfetto per sviluppare il linguaggio e l'immaginazione. Basta salire in sella e immergersi in fantastiche avventure. Il cestino con incastraforme e fanalino luminoso sono ideali per giocare e imparare insieme alla propria bambina.

2. Minnie Canta e Impara

Morbido e soffice, il peluche di Minnie è perfetto da abbracciare durante la notte, o giocare durante il giorno. La simpatica fidanzata di Topolino, con il suo vestitino rosa e l'immancabile fiocco, è arricchita da pulsanti interattivi. Basta premere sulle mani, piedi e pancino e le piccole potranno ascoltare divertenti canzoni e filastrocche.

3. Sofia Pronti Via?

Basta salire in sella, mettersi alla guida e buttarsi in magiche avventure con Sofia, pronti e via. La macchina con manubrio e ruote sterzanti permette di sviluppare il senso di profondità e di movimento. il velivolo super colorato è anche un divertente centro di apprendimento. Il rombo dei motori, per sentirsi come dei piloti, è accompagnato da canzoni e musiche perfetti per apprendere i numeri e nuove parole.

4. Alice la Mia Prima Bambola

La prima bambola è sempre quella più importante, che rimarrà per sempre nel cuore delle piccole. Questa tenerissima bambola in stoffa è la scelta ideale per far sognare ogni bambina. Il peluche in morbida stoffa è dotato di tasti interattivi con cui giocare e imparare in un mondo di dolcezza. Le prime lettere, i numeri e tante nuove parole verranno insegnate in modo semplice e divertente. Il ciuccio interattivo permetterà alla bambina di calmare Alice quando piange e cullarla attivando la modalità di gioco della nanna.

5. Supermercato con Carrello

Per imitare la mamma o il papà quando fanno la spesa, non c'è niente di meglio del carrello, supermercato. Dotato di tanti accessori super colorati e divertenti, ogni bambina potrà immaginare simpatiche avventure in compagnia delle amichette o dei più grandi. La cassa e lo scanner per passare i prodotti faranno sentire le piccole all'interno di un vero supermercato.