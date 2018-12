Regala la 'bellezza' a Natale: 5 prodotti viso e corpo da mettere sotto l'albero

Un profumo, una crema per il viso, uno scrub per il corpo, un gel rinfrescante per i piedi stanchi, un prodotto di make up. Quante sono le idee 'beauty' da poter mettere sotto l'albero. Amazon ha una ricca vetrina di prodotti di cosmetica, da tutti i prezzi, per un'idea regalo natalizia che strizzi l'occhio alla cura della persona. Una coccola, insomma, da far scartare ad una persona speciale.

Ecco 5 idee regalo di bellezza da poter regalare quest'anno a Natale:

1. Oli essenziali per aromaterapia

Regala un set di oli essenziali, dalle diverse profumazioni, per u un'aromaterapia piacevole e di qualità. C'è ad esempio il cofanetto Lagunamoon con 6 oli essenziali, perfetta per un profumato regalo di Natale. Con gli oli alla lavanda, al limone, al rosmarino, alla menta, al tea tree e all'incenso, sarà possibile fare massaggi, profumare il corpo o l'ambiente. Un'idea originale per un regalo beauty diverso dal solito.

2. Black Mask Peel Off

Per una coccola di bellezza efficace e rapida, puoi regalare la Black Mask Peel Off. La famosa maschera nera per i punti neri, ideale sia per uomo che per donna, che si applica sul viso e si rimuove facilmente come una patina. Esfoliante, detergente, per una pulizia profonda.

3. Latte detergente all'Aloe Vera

Un latte detergente idratante e adatto per tutti i tipi di pelle, ideale da incartare sotto l'albero per una ragazza, un ragazzo, una donna o un uomo di età matura. E' il latte detergente So' Bio ètic di Hydra, all'aloe vera bio.

4. Bombe di cioccolato per vasca

Regala una golosa coccola che si scioglie nell'acqua calda per Natale. Puoi farlo con il Bomb Cosmetics cioccolato Ballotin, un bath gift set che contiene 6 pasticcini che si sciolgono nell'acqua sprigionando un profumo inebriante. Contiene anche oli aromaterapici per aiutare il rilassamento.

5. Crema per i piedi

Cosa c'è di meglio, dopo una lunga giornata fuori casa, di liberare i piedi dalle scarpe, fare un sano e rilassante pedicure e terminare la giornata con una crema nutriente e idratante per i piedi. La crema di Mediterranea Pharma è in grado di ammorbidire, deodorare i piedi stanchi, affaticati e screpolati in pochissimi minuti.

