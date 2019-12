Piccoli pensieri di Natale, tante idee a meno di 10 euro

Quando il Natale si avvicina, nasce il desiderio di voler fare dei piccoli pensieri anche alle persone più lontane, che non facciano strettamente parte della famiglia o delle amicizie più importanti. Colleghi di lavoro, amici della palestra, semplicemente persone speciali alle quali vogliamo fare arrivare i nostri auguri.

A questo proposito ecco alcune idee per pensierini natalizi a meno di 10 euro:

Per un pensiero goloso e di qualità potresti opare per una confezione di cioccolata calda, perfetta per riscaldare le fredde giornate invernali. Il preparato gluten free, vi permetterà di preparare una cioccolata calda in tazza densa e cremosa. Il cacao delle Antilli Olandesi è aromatizzato al gusto peperoncino, ideale per chi ama sapori decisi e innovativi. La cioccolata è contenuta all'interno di un barattolo in latta da collezione finemente decorato, ideale per conservare al suo interno spezie o tisane una volta terminata la bevanda

La palette di ombretti è creata con ingredienti di altissima qualità. La straordinaria gamma di colori, con 16 ombretti ricchi di pigmenti, permette di creare un make-up resistete. É possibile realizzare sfumature terrose, opache, metalliche, satinate e scintillanti, per un trucco nude durante la giornata o un make-up intenso per una serata particolare. La confezione con un design elegante e leggero può essere portata comodamente in borsa grazie al coperchio magnetico. Per una collega, un'amica, una donna speciale, può essere un'ottima idea (economica) da mettere sotto l'albero.

Perché non regalare una pochette preziosa, contenente prodotti di bellezza, a Natale? Con meno di 10 euro puoi porgere ad una ragazza speciale un pensiero completo e carino. E' il caso della pochette con mascara nero effetto ciglia finte e matita nera occhi waterproof per ciglia più lunghe e folte, senza grumi. La formula arricchita con Pro-Kera e Fibre, consentirà di avere un risultato a lunga tenuta, senza sbavature

E un paio di calzini natalizi simpatici? Sono un'idea poco impegnativa, divertente, ottima per augurare un gioioso Natale. Su Amazon ne puoi trovare tantissimi modelli a prezzi davvero convenienti. E' il caso, ad esempio, dei calzini Happy Socks con fiori estivi, carini per un ragazzo, ma anche per una ragazza.

Se la persona a cui dovete fare un pensiero di Natale, ama cucinare e passare ore ai fornelli, un libro di ricette è senz'altro una buona idea. Online se ne trovano moltissimi, a prezzi ottimi, come ad esempio il volume delle 'Ricette dimenticate della cucina regionale', contenente 400 ricette da riportare in tavola.

Per un'amica e una sorella che riesce a stare dietro ai mille impegni della giornata, il rossetto Wonder Woman in edizione limitata, non può mancare sotto l'albero. Colore saturato, finish semi-matte, con texture liquida, sono i tratti caratteristici di questo rossetto. L'applicatore con punta obliqua, permette di stenderlo con precisione per un risultato coprente ed uniforme in una sola passata, fino a 16 ore, per essere sempre in ordine tra un impegno e l'altro.

Gli amanti di tè e tisane potranno gustare la loro bevanda preferita in modo divertente e originale. L'infusore a forma di gattino, conquisterà tutti gli amanti dei felini, che non vedranno l'ora di concedersi una piccola pausa. Realizzato in silicone alimentare privo di Bisphenol A, termoresistente, inodore ed insapore è facile da utilizzare e pulire. Basta riempire la parte inferiore con foglie di tè ed immergerlo nella vostra tazza, in pochi minuti potrete gustarvi la bevanda calda in totale relax. Una volta utilizzato basta risciacquarlo e lasciarlo asciugare

