I regali di Natale per la tua lei

Il Natale è alle porte e proprio non sai cosa regalare alla tua fidanzata/moglie? Ogni anno i dubbi ti assalgono e non sai se orientarti su un accessorio alla moda, su un capo di abbigliamento, su un prodotto per la cura del corpo? La prima cosa da fare, senz’altro, è sondare il terreno, capire i desideri della tua partner: cosa le manca. Cosa le serve. Cosa le piacerebbe trovare sotto l’albero.

Cerca di farti una prima idea, per il resto ti aiutiamo noi con questa selezione di regali di Natale per la tua lei, a portata di click:

1. Profumo

Il suo profumo è tra le cose che più ami di lei, dimostraglielo regalandole per Natale la sua fragranza preferita, oppure, se pensi di conoscerla davvero bene, prova ad osare con un profumo nuovo che, secondo te, potrebbe piacerle. Il profumo è un regalo molto personale che si regala solo alle persone speciali, quindi la colpirai dritta al cuore.

2. Cofanetto make up

Sorprendila con un regalo che lei da te proprio non si aspetta, ma che tanto vorrebbe ricevere: un cofanetto di make up completo, professionale, di uno dei migliori brand sul mercato. Anche in questo caso, online, hai l’imbarazzo della scelta, potrai sbizzarrirti e renderla davvero felice.

3. Piastra o phon professionali

Tra le cose a cui le donne tengono di più, ci sono, senza alcun dubbio, i capelli. Che ne dici dunque di regalare alla tua lei per Natale un phon professionale, una piastra o un ferro per realizzare delle pieghe impeccabili? Remington, Imetec, Bellissima, Ghd: hai soltanto l'imbarazzo della scelta, con fasce di prezzo varie che ti permettono di decidere quanto spendere, mettendo sotto l'albero sempre un prodotto di qualità.

4. Moda e accessori

Perché non puntare su un accessorio alla moda (una borsa o uno zainetto ad esempio) o su un capo di abbigliamento che rispecchi i suoi gusti? La vetrina di Amazon è davvero ben fornita e divisa in fasce di prezzo (regali sotto i 20 euro, dai 20 ai 40, di 40 ai 60 e oltre i 60) e puoi scegliere tra mille e più prodotti delle maggiori marche. Scarpe, borse, portafogli, ma anche maglie, giacche, pullover e tanto altro ancora. Un negozio di abbigliamento a tutti gli effetti, che puoi visitare comodamente dal divano, senza caos e senza fila alle casse.

5. Sport e tempo libero

La tua lei è una tipa sportiva, sempre in movimento, sempre all'aria aperta? Ti sta spianando la strada in vista dell'acquisto del suo regalo di Natale, sì, perché potrai puntare su un accessorio ideale per praticare sport o per il suo tempo libero. Anche a questo ha pensato Amazon dedicando un intera area ai 'regali sportivi'. Orologi, abbigliamento, strumenti tecnici e tanto altro a partire da meno di 20 euro.

