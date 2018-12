I regali di natale per il tuo lui

Il Natale si avvicina sempre di più ed è tempo di decidere cosa regalare al proprio partner. Che stiate insieme da tanto o da poco tempo, che siate fidanzati o sposati, il regalo per il tuo lui deve essere azzeccato e, soprattutto, speciale. Se lo conosci da tempo, sicuramente saprai bene i suoi gusti. Se vi frequentate da poco, potresti avere qualche difficoltà in più. Ma ecco una lista di idee da tenere a mente in vista della corsa ai regali. Pronta a prendere appunti?

1. Un orologio Garmin

Se il tuo lui è un tipo sportivo, che ama correre, nuotare, andare in palestra o in bicicletta. Se è amante degli orologi tecnologici e di ultima generazione, un Garmin è senza dubbio il regalo più giusto. La linea di oroogi Garmin è vasta e si va dai modelli con cardiofrequenzimetro agli smartwatch, fino ai modelli pensati per il triathlon e i multisport.

2. Accessori per moto

Se il tuo partner è un appassionato di moto o di auto, se spesso ama andare a fare delle belle escursioni in gruppo, da solo o proprio con te, cogli l’occasione del Natale per rinnovare il suo guardaroba da motociclista e automobilista. Su Amazon puoi trovare un’intera selezione di abbigliamento, accessori, caschi, gadget e tanto altro.

3. Profumo

Che ne dici di un profumo? Per un regalo tanto personale dovrai conoscere molto bene il tuo lui o, almeno, sapere che eau de toilette è solito usare. Puoi comprargli il suo ‘profumo del cuore’ quello che utilizza da anni o fare un tentativo con una nuova fragranza, purché rispetti i suoi gusti.

4. Rasatura

Perché non regalare un bel rasoio professionale o un kit ‘barber’ al partner per Natale? E’ sicuramente un’ottima idea, soprattutto se il tuo fidanzato/marito ama aggiustarsi la barba con cura e stare anche un’ora davanti allo specchio per rifinirla in maniera impeccabile.

5. Un capo di abbigliamento

Con un capo di abbigliamento di marca non si sbaglia mai. Hai davvero l’imbarazzo della scelta tra giacche, pantaloni, felpe, tute. Se vuoi ‘filtrare’ la tua ricerca, opta per quei brand che il tuo lui ama particolarmente, vedrai che arrivare alla scelta sarà un gioco da ragazze.

