Natale: 6 idee regalo per stupire le ragazze

L'adolescenza è un periodo particolare della vita di ogni persona, soprattutto per le ragazze. Le priorità, i desideri e le passioni cambiano. Mentre quando erano piccole bastava poco per renderle felici, adesso riuscire ad indovinare il regalo giusto è quasi un'impresa.

Se volete rivedere la gioia di quando erano bambine e fare bella figura senza spendere una fortuna, ecco alcune idee regalo a meno di 20 euro.

Quando si diventa grandi oltre al make-up, le ragazze non riescono a fare a meno dello smalto. Colorati, fluo o satinati, riescono a rendere il look più sbarazzino, ma con un tocco di eleganza. Se vostra figlia ama cambiare spesso il colore, l'asciugasmalto a forma di scimmietta è un'idea divertente e pratica. Basta posizionare il dito sul piatto, premerlo e la scimmietta sarà pronta a soffiare un getto d'aria sullo smalto, senza correre il rischio di rovinarlo, ma assicurando l'asciugatura in pochi minuti.

Pro. Il getto d'aria è sufficientemente forte.

Contro. L'apertura per inserire le batterie non è pratica.

Scopri di più su Amazon a 11,99€

A qualsiasi età le foto sono il ricordo più bello ed è sempre un piacere guardarle. Le ragazze poi, amano immortalare e immortalarsi in foto in compagnia di amiche o per catturare un momento particolare. Il set formato da due pezzi, permette di appendere tutte le immagini che si vuole sia insieme che in ambienti differenti e diventare così un simpatico elemento d'arredo. Pensato per foto di dimensioni differenti, è perfetto anche per disegni, biglietti, cartoline, lettere

Pro. Facile da montare può essere personalizzato.

Contro. É un po' grande.

Scopri di più su Amazon a 19,99€

Per una ragazza che segue le ultime ultime tendenze, l'unicorno è un must have da avere assolutamente tra i suoi accessori. Le pantofole a forna di testa dell'animale mitologico, completate dal cornino dorato sono il regalo ideale. Comode, soffici e simpatiche, con forma 3D, sono ideali per mantenere al caldo i piedi tanto che sembra di camminare sulle nuvole. Disponibile in diversi colori, dovete scegliere solo quello che piace di più a vostra figlia.

Pro. Belle e calde sono perfette per l'inverno.

Contro. Sono un po' ingombranti.

Scopri di più su Amazon

Oltre alle foto, le ragazze amano fare i selfie, per farli uscire perfetti e con la giusta illuminazione, la lampada è il regalo ideale. Dotato di 36 lampadine Led luminoso, fornisce l'illuminazione supplementare o laterale. Le 3 modalità di luce: forte, media, debole si adatta alle diverse condizioni dell'ambiente. Compatibile con tutti i dispositivi mobili, inclusi tutti gli smartphone e tablet non vi resta che scegliere il colore che preferito.

Pro. Il cavo in dotazione permette di ricaricarla in ogni momento.

Contro. La batteria dura poco.

Scopri di più su Amazon a 8,99€

Se per vostra figlia il Natale è il periodo più magico dell'anno allora le simpatiche calze a tema natalizio sono il regalo da mettere sotto l'albero. Il set supercolorato è formato da 4 paia di calzini in pieno stile christmas, Babbo Natale, la renna Rudolph, il pupazzo di neve e un orso dall'espressione buffa completeranno e renderanno sbarazzino l'outfit delle feste. Realizzati in cotone, proteggono e mantengono i pieni al caldo anche durante le fredde giornate invernali.

Pro. Divertenti e con i disegni ben fatti.

Contro. Le misure non sono tutte uguali.

Scopri di più su Amazon a 9,99€ con uno sconto del 9%

Per le ragazze è importante essere sempre in ordine e avere il make up perfetto, quindi avere con sè uno specchietto è fondamentale. Questo modello dotato di luce è il regalo ideale da fare a Natale. Piccolo e compatto può essere messo in borsetta e occupare poco spazio. Dotato di controllo touch, è possibile regolare accensione/spegnimento della luce se premuto velocemente. Se si tiene premuto per più tempo la luce inizierà a cambiare il grado d'intensità per scegliere quello più adatto alla situazione. Dotato di cavo USB per la ricarica, si adatta ad ogni supporto per essere pronto all'uso in ogni momento della giornata.

Pro. I due specchi di dimensioni diverse sono molto comodi.

Contro. É un po' grande per le borse piccole.

Scopri di più su Amazon a 14,99€ con uno sconto del 21%