Regali di Natale per sportivi

I giorni corrono e Natale è sempre più vicino. Se devi fare il regalo ad una persona che ama lo sport, però, hai la strada spianata. Le idee regalo per sportivi, infatti, nei negozi di sport e online, sono davvero tantissime e da tutti i prezzi. Puoi spendere 10 euro o più di 200, in base alla tue esigenze, essendo sempre certa di fare centro.

Ecco 5 idee da mettere sotto l'albero ai tuoi amici/parenti sportivi:

1. Copricapo multifunzione

Vuoi fare un regalo ad un tipo sportivo ma rientrando in una fascia di prezzo bassa? Una idea sfiziosa e utile può essere il kit da 6 copricapo mltifunzione colorati. Da utilizzare come bandana, fascia, scaldacollo, maschera di protezione, è ideale per amanti di calcio, ciclismo, climb e hiking.

2. Maschera da sci Salomon

Se il destinatario del tuo regalo è un appassionato di sci e sei puoi salire un po' con il prezzo, opta per una maschera da sci Salomon. Un prodotto di qualità ideale per proteggere occhi e viso da freddo e sole, con visiera colorata, riduzione del riverbero e della stanchezza oculare, antigraffio e sistema Airflow antiappannamento.

3. Sneakers da running

Scarpe da running di ottima marca: questo si che è un regalo gradito dagli amanti della corsa e dello sport in generale. Prendi in considerazione la possibilità di regalare un paio di scarpe salomon da running. Belle, comode, professionali.

2. Hoverboard

Per amanti di urban mobility un'idea interessante da regalare a Natale è l'hoverboard. Il monopattino senza asse e manubrio, tanto di moda tra gli adulti, è uno strumento divertente, originale, il cui prezzo si aggira intorno ai 100 euro (a salire).

1. Orologio sportivo

Con un orologio sportivo, in gomma, con cronometro e conta passi stai sicuro di non sbagliare e non devi spendere per forza una cifra spropositata. Esistono modelli da tutti i prezzi, comodi e per tutti i gusti. Come ad esempio la linea di orologi Xiaomi Mi Band 3 disponibili in vari colori, anche con possibilità di cambiare il cinturino.

