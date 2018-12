Regali da uomo a meno di 20 euro

Anche per voi è iniziata la corsa ai regali? Se andare in giro per negozi, fare file chilometriche vi stressa notevolmente e non fa proprio per voi, la soluzione è lo shopping online. Sui numerosi siti di e-commerce, infatti, si possono trovare regali di ogni tipo e da tutti i prezzi.

Se il vostro prossimo obiettivo è trovare un regalo da uomo a meno di 20 euro, è Amazon ad accorrere in aiuto, con idee alla moda, utili che vi permetteranno di fare un’ottima figura con poco.

Ecco 5 idee regalo da uomo a meno di 20 euro:

1. Casio orologio digitale

Se l’uomo in questione è un tipo sportivo, sempre in movimento, che ha bisogno di un regalo pratico, funzionale e utile, un orologio Casio digitale è ciò che ci vuole. Con cinturino in resina o in acciaio inossidabile, è questo, sicuramente, un accessorio sempre apprezzato.

Scopri di più su Amazon a partire da 12,44 euro

2. Portafoglio in vera pelle

Per un regalo utile, ma anche personale, potreste orientarvi su un portafoglio in vera pelle come quello di Fa.Volmer. Un formato verticale, con tante tasche per le carte di credito, zip per gli spicci e ampio spazio per le banconote. Un modello classico, adatto a uomini di qualunque età, ad un prezzo davvero conveniente.

Scopri di più su Amazon a 18,90 euro

3. Zuccotto Columbia

Un caldo pensiero, a meno di 20 euro, è lo zuccotto della Columbia, in lana, con logo frontale, disponibile in svariati colori (grigio, nero, arancio, carta da zucchero, nero e tante altre tonalità). Un pensiero di un noto brand da mettere sotto l’albero ad un ragazzo o ad un uomo che ama vestire casual e alla moda.

Scopri di più su Amazon a partire da 10,95 euro

4. Scaldacollo in lana merinos

E, a proposito di freddo, perché non regalare a Natale un caldo e morbido scaldacollo? Per coloro che non amano la lana spessa e gli accessori invernali ingombranti, c’è il modello Buff, sottile, leggero ma che tiene il collo bene al caldo.

Scopri di più su Amazon a 16,20 euro

5. Girocollo in pelle

Per uomini che amano indossare collane, bracciali e accessori in genere, un’ottima idea da regalare a Natale può essere il girocollo in pelle marrone con chiusura a moschettone di Tribal Steel. Un bijoux maschile, non eccessivo a un prezzo ottimo.

Scopri di più su Amazon a 18,59 euro