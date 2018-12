Come stupire gli amici? Piccoli elettrodomestici a meno di 50 euro

Quando pensiamo ai regali per amici e parenti, il nostro obiettivo è stupire. Spesso il budget a disposizione non è d'aiuto e ci costringe a ripiegare su oggetti che non rispecchiamo i nostri desideri. Se non vogliamo rinunciare al regalo ideale, senza spendere molto, per questo Natale spazio ai piccoli elettrodomestici. Frullatori per preparare deliziosi dolci, vaporiere per un'alimentazione sana e macchine per il caffè per avere la giusta energia, ce n'è per tutti i gusti, non resta che scegliere il regalo perfetto a meno di 50 euro.

1. Vaporiera

Se avete amici o parenti particolarmente attenti alla linea e ai cibi sani, la vaporiera non può mancare nella loro cucina. Dotata di tre vaschette, permette di cucinare contemporaneamente cibi con cotture diverse. Il timer dotato di segnale acustico e autospegnimento, oltre ad avvertire quando la cottura è arrivata a termine, si spegne da solo per garantire il massimo della sicurezza.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 36,99€

2. Macchina per Caffè Espresso

La colazione è il pasto più importante della giornata ed è bene affrontarlo con la giusta energia che solo un caffè può regalare. Se abbiamo un amico particolarmente pigro, la macchina per il caffè è il regalo perfetto per aiutarlo ad affrontare la giornata e a rendere piacevole il risveglio. La persona a cui volete fare il regalo ama iniziare la giornata con il tè o con la cioccolata? Niente paura, la macchinetta è in grado di preparare la bevanda preferita per accontentare tutti i gusti.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 39,90€

3. Tritatutto Multifunzione

Avete un amico o un parente che ama cucinare e non si perde un programma a tema in tv? Allora questo tritatutto è la scelta perfetta. Dotato di cinque lame è ideale per verdure, frutta, parmigiano, noci, cioccolato, biscotti, pane secco. Dalla semplice grattugia, alla realizzazione di chips lisce e ondulate, la possibilità di dare sfogo alla propria fantasia è infinita.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 44,91€

4. Bollitore d'acqua

Non c'è nulla di meglio in inverno che riscaldarsi con una bella tazza di tè o tisana. Con il bollitore elettrico è possibile riscaldare l'acqua in pochi minuti. Il design raffinato è arricchito dalle pareti in vetro che si illuminano quando è in funzione e creano giochi di colore, perfetto da inserire in ogni cucina. Se la vostra amica è amante delle tisane, potete abbinare un kit di bustine da sorseggiare insieme nei pomeriggi di relax.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 19,99€

5. Diffusore di Oli Essenziali

Per una mamma sempre impegnata o per un amico particolarmente stressato, il diffusore di oli essenziali è la scelta perfetta per donarli un attimo di relax e staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni. L'elegante rivestimento in legno regala un aspetto naturale e si integra in ogni ambiente. Gli oli essenziali permettono di aromatizzare qualunque ambiente e creare un'esperienza da spa.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 24,99€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!​