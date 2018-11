I migliori videogiochi da regalare a Natale

Siete alla ricerca di un videogioco da regalare a Natale? Ecco allora cinque titoli di vario genere di ottimo livello. Sparatutto, giochi di avventura, platform e titoli sportivi dalla grafica di ultima generazione e con una completa sezione multigiocatore. Titoli dalla storia coinvolgente ed in grado di garantire molte ore di assoluto divertimento.

Al vertice della nostra classifica troviamo Red Dead Redemption 2, uno dei videogiochi più apprezzati del 2018, disponibile per Xbox One e Ps4. Si tratta di un ottimo action-adventure in prima e terza persona, di tipo open world e a tema western, dotato di un evoluto motore grafico ed in grado di offrire un mondo di gioco completamente dinamico ed interattivo.

Sul secondo gradino del podio troviamo Fifa 19, l'ultimo capitolo della famosissima saga dedicata al mondo del calcio. Titolo che include anche la Champions League e l'Europa League, dalla grafica estremamente realistica, con un'ottima sezione multiplayer e disponibile per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

In terza posizione troviamo Battlefield V, un ottimo sparatutto in prima persona ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Titolo dalla grafica decisamente curata, disponibile per PC, Playstation 4 e Xbox One, che vanta inoltre otto incredibili modalità multigiocatore.

Nella nostra guida troviamo anche Assassin's Creed Odyssey, un gioco di azione-avventura stealth con visuale in terza persona e ambientato nell'antica Grecia. Titolo dall’ottimo motore grafico, per PS4 e Xbox One, in grado di garantire numerose ore di gioco grazie alla vasta ambientazione con tantissime missioni disponibili.

La nostra rassegna termina con il simpatico Spyro Trilogy Reignited: una riedizione dei primi tre capitoli della famosa serie Spyro the Dragon, sviluppata per Playstation 1. Platform che ha come protagonista un giovane drago viola che ora ritorna in una nuova veste grafica per Playstation 4 e Xbox One.