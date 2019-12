5 idee regalo perfette da mettere sotto l'albero di Natale per gli amanti del tè

Per i veri intenditori, preparare una tazza di tè non è cosa da poco, e per le persone più appassionate può diventare un vero e proprio rituale. Ma il tè è soprattutto un momento da condividere con le persone più care, per chiacchierare e passare del tempo insieme senza preoccupazioni, come anche una coccola da concedersi per affrontare i mesi più freddi.

Abbiamo quindi selezionato 5 idee regalo da mettere sotto l'albero di Natale che faranno felici amici e parenti appassionati di tè e tisane.

Questo set è l'ideale come regalo per una donna o una ragazza: tre miscele uniche confezionate in piccoli barattoli che ricordano preziosi blush. Realizzati con ingredienti e aromi naturali al 100%, i tè di Vahdam sono di ottima qualità, buonissimi e molto particolari; nella confezione infatti troverai lo Zafferano Masala Chai, il Tè verde disintossicante dell'Himalaya e l'Earl Grey Masala Chai. Un regalo gustoso e profumato, presentato in una confezione elegante, raffinata e molto femminile.

Scoprilo su Amazon.it a 21,99€

Secondo un antico poeta orientale “Si beve il tè per dimenticare il frastuono del mondo”; infatti, nel continente asiatico, il rituale del tè si trasforma in una vera e propria cerimonia intrisa di sacralità e spiritualità. La tradizione della cerimonia del tè verde matcha è stata importata in Giappone dalla Cina intorno all'XI secolo, e ancora oggi rappresenta un rito sociale e spirituale importantissimo nella cultura nipponica. Quello di Vireo Bloom è un set completo, perfetto per riprodurre con esattezza questa antica cerimonia; il set, infatti, si compone di 50 g di polvere di tè matcha Premium organico, 1 contenitore di Katodo, 1 frusta e 2 cucchiai in bambù e 1 ciotola in gres porcellanato Chawan (la tazza dove si beve il tè nella cerimonia tradizionale). Ogni contenitore è realizzato a mano da esperti artigiani ed impacchettato delicatamente in confezione regalo e materiali di imballaggio ecologicamente riciclabili. Inoltre, la polvere di tè matcha presente nella confezione, può essere utilizzata anche per preparare muffin, brownies, budini, smoothies e gelati.

Scoprilo su Amazon.it a 52,99€

I fiori di tè sono un'idea regalo che unisce gusto e bellezza: un fiore che sboccia lentamente all'interno della teiera e si trasforma in un delizioso, salutare e aromatico tè. In questo set troverai 9 fiori di tè di gusti diversi ( Arancia, Mirtillo, Acai, Fragola, Ananas, Mirtillo Rosso, Floral Sunset - Litchi, Love Reflections - Gelsomino, First Kiss - Pesca), e tre varietà con fiori di rosa (My Growing Love, Love at First Sight e Romeo & Juliet), il tutto impacchettato accuratamente in una bellissima confezione regalo. I fiori di tè di Teabloom sono realizzati a mano con deliziosi fiori commestibili e con le migliori foglie di tè verde di Grado AA e sono totalmente privi di ingredienti artificiali. Inoltre, ogni fiore di tè può essere utilizzato fino a 3 volte: basterà conservarli in frigorifero, in un contenitore ermetico, per un massimo di 48 ore.

Scoprilo su Amazon.it a 21,95€

English Tea Shop si contraddistingue per la qualità dei prodotti utilizzati, tutti da agricoltura biologica, e la bontà dei tè realizzati. In questa confezione natalizia troverai 12 piramidi in seta imbustate singolarmente e 4 miscele diverse: 3 piramidi Candy Cane (menta piperita, tè verde, buccia d'arancia, cannella, cicoria tostata e vaniglia), 3 Silent Night (tè verde, cannella, zenzero, petali di rosa e foglie di menta piperita), 3 Irish Holiday (tè nero, cannella, rooibos, pezzi di zenzero, aromi di vaniglia e Irish cream), 3 Savoury Blend (tè nero, cannella, buccia d'arancia, rosa canina, liquirizia, vaniglia, pezzi di mela con caramello naturale, aroma di toffee e aroma di ananas). Un'idea regalo che unisce delle miscele uniche e particolarissime, appositamente create dall'English Tea Shop per il periodo natalizio, ad una confezione a tema bella e curata: approvatissima!

Scoprilo su Amazon.it a 14,99€