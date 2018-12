I libri immancabili per realizzare il perfetto pranzo di Natale

Natale è sempre più vicino. Albero, decorazioni e regali sono tutti pronti, non resta che un'ultima cosa da preparare: Il pranzo di Natale! Il pasto più importante delle festività mette a dura prova anche i nervi dei cuochi più esperti. Keep Calm! Per affrontare in modo semplice e "divertente" il pasto più atteso dell'anno, abbiamo qui per voi i libri con ricette della tradizione e non, da cui trarre spunto per realizzare un pranzo indimenticabile.

1. Finalmente Natale! Ricette e racconti per giorni di festa

Cucinare divertendosi si può grazie al libro di Sabine. La blogger propone ricette della tradizione, in modo semplice e innovativo. Ogni proposta viene accompagnata da racconti ed esperienze che rendono ancora più magico il periodo natalizio. Dagli antipasti ai dolci, non manca nulla nel volume per rendere il pranzo di Natale unico e gustoso, degno degli chef stellati.

2. Merry Christmas

La regina del bon ton e dell'eleganza ci accompagna nella vera atmosfera del Natale. Csaba con gusto e raffinatezza propone ricette per comporre il perfetto menù di Natale. Se amiamo accogliere gli ospiti e arredare casa in modo impeccabile, il volume è dotato di capitoli in cui spiega come rendere la casa accogliente ed elegante.

3. Natale in festa. Ricette e decorazioni per la tavola

Organizzare il pranzo di Natale non è stato mai così semplice e divertente. Con questo libro ricco di ricette della tradizione, tutti possiamo cimentarci nella preparazione di deliziosi e gustosi piatti. Per rendere unico e indimenticabile il pranzo del 25 dicembre, anche la tavola ha la sua importanza. Nel libro ci sono tante proposte per decorarla in modo impeccabile.

4. Il Cucchiaio d'Argento

Il libro considerato il modello più autorevole nel campo delle ricette, abbandona la tradizionale veste argentata, per vestirsi a festa con un look total red. Il cofanetto oltre alle ricette di tutti i giorni, spiegate in modo semplice e facile, è arricchito da un inserto speciale dedicato interamente al pranzo di Natale. Un'ottima idea regalo per gli appassionati dei fornelli

5. Menù per le Feste: Ricette vegan e senza glutine

Abbiamo deciso di seguire lo stile alimentare vegano, ma ci mancano le idee? Abbiamo un ospite intollerante al glutine e vogliamo preparare una ricetta adatta a lui? Questo libro è l'ideale per prendere spunto e realizzare le ricette in grado di accontentare tutti i gusti e le esigenze. Dall'antipasto al secondo, il volume vi regalerà tante idee per realizzare il perfetto pranzo vegan.