Le migliori bottiglie di Rum da regalare a Natale

Rum, Rhum, Ron tanti nomi diversi per un distillato solo, un alcolico dal sapore forte e particolare, che soddisfa dagli anni coloniali i palati più disparati, grazie alle varietà di sapori e concentrazioni con cui viene preparato: bianco, oro, scuro, speziato o invecchiato. Questa bevanda ottenuta dalla distillazione della melassa della canna da zucchero o del suo succo, è protagonista di molte degustazioni, magari accanto a del buon cioccolato o per i più audaci, con un buon sigaro.

Per questo Natale 2019, per stupire sia gli appassionati che i neofiti la bottiglia di Rum sembra essere un regalo perfetto, per essere composto in una deliziosa confezione sia con cioccalata e sigari, che magari con un buon bicchiere per servirlo.

A questo proposito il team di Best Today ha selezionato per voi le migliori confezioni regalo di Rum acquistabili online, con le quali potrete avvantaggiarvi, perchè si sa, chi ben comincia è a metà dell'opera, soprattutto con i regali di Natale!

Medaglia d'oro al Festival Internazionale del Rum: Zacapa X.O.

Realizzato in Guatemala, Zacapa Rum è un'opera d'arte ed un'espressione di pazienza, ricchezza, qualità e maestria. Invecchiato alla perfezione negli altopiani di Quetzaltenango, il Rum Zacapa “X.O.” è ottenuto da una combinazione dei più pregiati rum invecchiati fino a 25 anni. Da degustare da solo o in abbinamento a cioccolato fondente al 75% Lo Zacapa è ottenuto da una combinazione di rum invecchiati fino a 15 anni. All'olfatto presenta note di mandorle, ananas, frutta matura e miele, al palato si apre con piacevoli sensazioni dolci speziate.

Rum Matusalem Gran Riserva

Chiamato il Cognac dei Rum, il Matusalem è la scelta perfetta per i consumatori alla ricerca di un prodotto dalla qualita eccezionale e dal gusto sofisticato. Dotato di un color oro intenso, dato dal lento invecchiamento all'interno dei barili di quercia, il Matusalem ha un aroma complesso e allo stesso tempo morbido e vellutato. L'odore ricorda aromi con note floreali e fruttate, con una forte presenza legnosa.

Rum Plantation Barbados

Direttamente dalle Barbados, questo Rum possiede il caratteristico sapore locale che rispecchia l'identità del territorio. Una bottiglia che proviene dalle distillerie dei caribi, utilizzata in principio per arricchire e impreziosire assemblaggi. Questo Rum si adatta più che alla degustazione come i precedenti, alla combinazione con altri distillati o con semplici spezie per cocktail gustosi e sofisticati. Un gusto rotondo e morbido, per non parlare della bottiglia davvero particolare che sembra appena scaricata da un veliero pirata.

Rum Santos Dumont Edizione Limitata Xo

Il Rum Santos Dumont è una bottiglia che si presenta in una forma molto elegante ed è composto da miele vergine di canna, a seguito di una tripla maturazione nelle botti Bourbon, Pedro Ximenez Sherry e Portwood. Ogni botte viene appositamente selezionata e imbottigliata a mano da Santos Dumont Master Distiller. Con un aroma floreale di miele e ananas è l'ideale per i palati che amano i sapori dolciastri ma comunque decisi.

