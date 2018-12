Gli smartphone sono sempre tra i regali di Natale più gettonati. Nel vastissimo mercato dei cellulari di ultima generazione, abbiamo quindi selezionato cinque modelli a partire da circa 160 euro. Smartphone per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutti i budget, dai top di gamma a soluzioni super resistenti.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori smartphone da regalare a Natale.

Lo Xiaomi Redmi 5 Plus è la soluzione giusta per chi vuole regalare uno smartphone senza spendere una fortuna. Un cellulare dal costo contenuto (circa 160 euro), ma dalla buona dotazione tecnica, con un ampio schermo da 6″ FullHD+, un processore Snapdragon 625 ed una memoria di 64 GB.

Ordina qui lo Xiaomi Redmi 5 Plus

Huawei Mate 20 Pro è lo smartphone ideale per gli appassionati di fotografia e di tecnologia. Un modello estremamente potente che integra tutte le più recenti soluzioni tecniche a partire dall'evoluto comparto fotografico con tre camere posteriori. Un prodotto di fascia molto alta, dotato inoltre di intelligenza artificiale e schermo Oled da 6,4 pollici.

Ordina qui il Mate 20 Pro

BlackBerry KEY2 è lo smartphone per chi vuole distinguersi. Un modello pensato per la produttività e la messaggistica, dotato di una comoda tastiera fisica e con un look decisamente curato. Cellulare che vanta inoltre una buona autonomia ed un software dalle ricche funzionalità.

Qui la nostra recensione

Ordina qui il BlackBerry KEY2

Poptel P10 è un completo smartphone super resistente, acquistabile a 190 euro. Un cellulare che non teme acqua, urti e cadute, disponibile in varie colorazioni e dalla buona dotazione tecnica. Un modello che vanta un display da 5,5 pollici ed una memoria espandibile da 64 GB.

Qui la nostra recensione

Ordina qui il Poptel P10

iPhone Xs Max è il regalo ideale se non avete problemi di budget. Un cellulare top di gamma dall’estetica estremamente curata e dalle prestazioni elevatissime. Smartphone che vanta un ottimo schermo da ben 6,5 pollici di tipo Oled, una raffinata sezione fotografica, una memoria che arriva addirittura a 512 GB ed un software curato in ogni minimo dettaglio.

Ordina qui l’iPhone Xs Max