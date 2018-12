Torroni, i più convenienti da acquistare online

Un po' come vi abbiamo già detto per i panettoni, anche un buon torrone non può mancare a Natale. Da gustare dopo la cena della Vigilia, a colazione o dopo il pranzo del Natale e per tutti i giorni delle feste, questo dolce mette sempre d'accordo tutti, grandi e piccini, è resistere è davvero difficile (se non impossibile).

E' dunque tempo di fare scorta di torroni. E' perhé non sfruttare la comodità del web per comprarli a dei prezzi super convenienti, potendoli ricevere direttamente a casa? Ecco una selezione di 5 torroni buoni e dal prezzo ottimo, a portata di click:

1. Sperlari torrone tenero alla mandorla

Sperlari è sinonimo di Natale da anni e un torrone di questa azienda non manca quasi mai sulle tavole natalizie degli italiani. Il suo torrone tenero alla mandorla, croccante ma che si scioglie in bocca è sempre una garanzia, da offrire o da regalare.

2. Torrone SantaCruz Di Iorio

Il torrone morbdo SanyaCruz di Vincenzo di Iorio è disponibile in tantissime versioni online. Noi vi consigliamo il SantaCruz tenero al caffè in stecca da 130g, prodotto dalla famiglia Di Iorio (maestri pasticceri dal 1750). Buono, non il solito torrone, una certezza se si vuole fare una bella figura con amici e parenti.

3. Tris di Torroni artigianali Aveja

Un tris di torroni artigianali per vivere con quel tocco goloso (che ci vuole) tutto il periodo delle feste. Si tratta della confezione di torroni Aveja (azienda aquilana specializzata in dolci e non solo dal 1977). Torrone classico aquilano, torrone alla gianduia e nocciole e torrone bianco morbido alle mandorle in un'elegante confezione.

4. Torrone 'Duca Moscati' all'arancia

Per chi cerca un sapore diverso dal solito, c'è il torrone 'Duca Moscati' all'arancia da non farsi scappare. Una stecca da 100g con interno bianco e copertura all'arancio.

5. Nocciolato 'Dolciando'

Il classico torrone al cioccolato con nocciole, quello che piace tanto ai bambini, ma anche agli adulti. Da mangiare da solo o su una bella fetta di panettone o di pandoro. E' il Nocciolato di Dolciando, preparato con cioccolato a latte e nocciole, in vendita in stecche da 300grammi.

