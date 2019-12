5 idee e prodotti per il make-up di Natale e Capodanno

Le feste natalizie e Capodanno sono i momenti migliori per sfoggiare un trucco particolare e scintillante: glam, luminoso, smokey o nude con labbra in primo piano, le opzioni tra cui scegliere sono davvero tantissime. Ecco allora 5 prodotti make up per un trucco perfetto da sfoggiare durante le feste!

Le feste natalizie sono l’occasione migliore per sfoggiare un trucco occhi magnetico e irresistibile, ma puoi provare a sostituire il classico nero con uno smokey eyes gioiello. Il trucco oro, infatti, rappresenta uno dei colori principali del periodo delle feste, che non può mancare nel tuo make up dedicato.

Perfetta per lo scopo e per realizzare un make up professionale in modo semplice e veloce, la palette Smokey Eye Drama di Max Factor si compone di 4 ombretti iper pigmentati e a coprenza modulabile, dal finish brillante e dalla texture morbida e vellutata. Nei toni dell'oro e del marrone, questi ombretti sono a lunga tenuta, facilmente sfumabili e possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati

L'ombretto liquido glitterato è la soluzione ideale per utilizzare i glitter anche il giorno di Natale, ma senza esagerare. Perfetto per far brillare il tuo sguardo ed arricchire i look sui toni del marrone e nero, l'ombretto liquido Diamond Glitter di Turelifes è facile da utilizzare, grazie all'applicatore eyeliner, ed è brillante, a lunga tenuta e water proof. Disponibile in 12 colori, può essere applicato su occhi, sopracciglia, labbra, guance, viso.

Il rosso è per eccellenza il colore del Natale, e se vuoi rendere le tue labbra le vere protagoniste del make-up natalizio, accendile di un rosso intenso; per un effetto elegante e d'impatto, abbina al rossetto rosso una base viso shiny e luminosa, sopracciglia curate e una buona dose di mascara.

Perfetto per esaltare le labbra, il rossetto in stick Lasting Finish di Rimmel London ha un colore intenso e luminoso; dalla texture altamente scorrevole e cremosa, la sua formula a lunga durata è arricchita con Black Diamonds, che riflettono la luce creando un finish ultra luminoso.

Per un make up natalizio perfetto ed elegante, che punta tutto sugli occhi, vai di ciglia finte, tanto mascara, sopracciglia definite e, per completare il trucco, un rossetto dalla tinta matte.

Le ciglia finte di Anself sono l'ideale per un make-up di Natale e Capodanno semplicemente perfetto: realizzate a mano in filo di cotone, sono folte, lunghe e donano un effetto super volume. Il set è composto da 5 paia di ciglia finte, che possono essere tagliate e adattate alle proprie esigenze e che necessitano di colla liquida per ciglia finte (non inclusa nella confezione).

Per un make up semplice ma super shiny, l'ideale è puntare su illuminante, sopracciglia curate e un rossetto dal finish brillante.

La palette Aurora Borealis di TZ Cosmetix è composta da 6 illuminanti viso duochrome, in polvere fine e dalla texture morbida. Luminosi e delicati, possono essere facilmente applicati sia con le mani che con il pennello e sono adatti a tutti i tipi di pelle. Setosi, morbidi e facilmente sfumabili, questi illuminanti risultano super pigmentati e hanno riflessi viola, rosa, bianchi, gialli, verdi e blu. Per dare luce al viso, ricordati di applicare l'illuminante su zigomi, naso e arco di cupido.

Le feste natalizie sono un momento perfetto per organizzare o partecipare a feste e party con gli amici e per avere l'occasione di brillare. I glitter poi, sono uno dei trend di stagione più forti, sia sulle passerelle sia in rete.

Per festeggiare in modo trendy ma elegante opta per i glitter cosmetici di Pinpoxe: dermatologicamente testati e sicuri per la pelle, questi glitter possono essere applicati facilmente sia sul viso che su corpo e capelli. Dalla consistenza in gel, si possono applicare come una crema sia con un pennellino che con la punta delle dita, mentre per rimuoverli basterà lavare via il tutto con acqua calda e sapone. Multicolore e luminosi, i glitter di Pinpoxe sono realizzati con un alto tasso di pigmentazione e argento olografico, risultano delicati ed eleganti e aderiscono perfettamente.

