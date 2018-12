Unghie per Natale 2018, tutte le idee da copiare

Il Natale è alle porte e, oltre ad un make up scintillante, poche donne sono disposte a fare a meno di una Xmas nail art. E fanno bene. Sì, perché le mani curate sono sinonimo di eleganza, pulizia, stile. E, a Natale, è giusto aggiungere un tocco 'natalizio'.

Il rosso è sicuramente tra i colori protagonisti, anche sulle mani, ma non è l'unico e, in occasione delle feste, si può giocare con strass, glitter, disegni e tanto altro. Ecco allora diverse idee su come fare le unghie per Natale 2018:

Unghie rosse

Partiamo con un classico: le unghie rosse a Natale. Con questa scelta si è certi di non sbagliare. Il rosso ferrari o il rosso vermiglio sono da sempre - e per sempre saranno - sinonimo di raffinatezza e di festa. Con una manicure rossa, anche semplice, la bella figura è assicurata. Ma alle più tradizionali unghie rosse si possono aggiungere alcune varianti. Una cascata di glitter argento o oro su alcune di esse (ad esempio su pollice e anulare), ad esempio, oppure che ne dite di dare carta bianca alla vostra nail artist, chiedendole di realizzarvi un tipico disegno di Natale?

Sullo smalto o il gelo rosso, sarà possibile realizzare alberi di natale, stelle, Babbo Natale, fiocchi di neve e tanto altro ancora. Basta giocare e non aver paura di osare.

Unghie nero e oro

Anche il nero e l'oro sono perfetti per una nail art di Natale. Potreste colorare alcune unghie con uno smalto (o gel) nero opaco e altre con uno smalto (o gel) oro glitterato. Potreste pensare di dividere la superficie di alcune unghie a metà, distribuendo equamente entrambi i colori. Il risultato sarà rock-glam. Chic, ma anche aggressive!

Unghie blu e argento

Se amate il Natale, ma non l'oro, il rosso, il verde, potete anche realizzare una nail art natalizia sui toni del blu scuro, del bianco e dell'argento. Partite da una base blu scura, su tutte le unghie o su alcune. Su di esse potreste realizzare un cielo stellato, delle casine natalizie, dei disegni nordici con smalto bianco e completare le unghie ancora libere con un luminoso argento.

Unghie per Natale 2018 tutte diverse

Ma a Natale tutto si può e, dunque, perché non optare per unghie una diversa dall'altra? Vi facciamo un esempio concreto: pollice rosso, indice bianco glitterato, medio con decorazione natalizia (una renna, ad esempio, un albero di Natale, un pacco regalo), anulare verde, mignolo oro glitterato. Divertente no?

Partendo da questi spunti, realizzare delle invidiabili unghie per Natale 2018 sarà un gioco da ragazze...