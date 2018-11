I vini migliori da regalare a Natale

Scegliere il regalo perfetto è davvero complicato, soprattutto se non si ha il tempo di girare per negozi e districarsi tra le tante varietà di oggetti che vengono proposti per le feste. A tal proposito, abbiamo selezionato per voi delle offerte su confezioni di vino sfiziose che potranno essere un’alternativa non da sottovalutare, data la qualità dei prodotti.

1.Il Tipple Per Due Carrier di vino

Questa confezione si presenta in modo davvero elegante, una valigetta decorata che contiene due bottiglie, un rosso e un bianco. La confezione può essere un regalo originale, poiché permette di riutilizzare la valigetta in diverse accezioni domestiche o come delizioso cestino da pic-nic.

Ordina qui il Tipple!

2.Cassetta Vini Bertani per Intenditori

La Cassetta di Wine Gift Baskets è un regalo per i veri intenditori del settore enologico. Le cantine Bertani sono una sicurezza nella tradizione veneta, con le quali è impossibile sfigurare. All’interno della cassetta in legno, originale Bertani, sono imballate a mano tre bottiglie di ottimo vino: un Amarone della Valpolicella Valpantena Docg, una bottiglia di Valpolicella Ripasso Doc e infine un Le Quaire Luganà. Con questa sofisticata confezione sorprenderete i vostri cari, i più intenditori e magari chissà farete appassionare qualche amico, facendo assaggiare questi sapori veneti.

Ordina qui la Cassetta Bertani!

3.Cassetta Regalo di Vini, Tenute Albano Carrisi

Le produzioni di Al Bano stanno spopolando e non solo per la sua notorietà. Dalle tenute Carrisi infatti escono vini pregiatissimi, di carattere e genuini grazie alla terra ricca del Salento. Questa cassetta regalo è un’idea originale e anche buona: esternamente e internamente alla cassetta è inscritta la parola “Auguri” presentandosi anche in modo festoso, con l’aggiunta di un fiocco rosso. La confezione, a cura di una delle più famose voci italiane, contiene una bottiglia di un bianco del Salento dal nome intramontabile: Felicità. Insieme, c’è sia una bottiglia di Taras, un Primitivo in purezza Igt del 2013 sia una bottiglia di Nostalgia un rosso del Salento del 2015. Infine, per concludere è presente una bottiglia rossa di Don Carmelo. Impossibile rinunciare a questa cassetta regalo!

Ordinala Qui!

4.Confezione di Natale di 6 bottiglie vini rossi

Per chi vuole stupire in qualità ma soprattutto in quantità questa confezioni di 6 vini italiani è l’occasione giusta da non perdere. I prodotti proveniente dalle regioni vinicole per eccellenza, saranno un regalo di Natale completo magari come idea di regalo famiglia, o da suddividere tra amici e colleghi. Il pacco contiene: un Aglianico IGP della Campania, un rosso vivo molto intenso con raffinati sentori speziati e di frutti rossi; un Bacchus Rosso Piceno D.O.P. Bio-vegano delle Marche, per i nostri cari più salutisti, secco e corposo. Spostandoci a sud dello stivale, un Negroamaro del Salento Igp, leggermente tannico con profumo di ciliegia. Un Chirone I.G.T. rosso carico e intenso di Calabria e un Chianti Classico D.O.C.G. del 2011 proveniente dai vigneti di Poggio San Polo (Siena) e infine un Animosu Cannonau Di Sardegna D.O.C. del 2015, per gli amanti dei vini forti e vigorosi.

Non rinunciare a questa varietà, ordina qui la confezione!

5.Confezione con mini prosecco e cioccolata belga

Questo pacchetto è davvero romantico, sia come regalo di Natale sia per sorprendere il proprio partner per una serata diversa e dolce, accompagnata dallo spirito natalizio. La confezione contiene una piccola bottiglia di Prosecco con 16 deliziosi cioccolatini, che solo a guardarli viene voglia di mangiarli. Inoltre i venditori permettono di inserire un messaggio di regalo, incluso nel prezzo, per lasciare un messaggio d’affetto al fortunato o fortunata, che riceverà questo regalo.

Ordina qui questo romantico pacchetto!