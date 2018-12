Vino e alcolici per Natale, quelli che non devono mancare sulle tavole delle feste

Sulle tavole delle feste, oltre ai panettoni artigianali, ai torroni e ai tipici piatti della tradizione natalizia, non può mancare una buona bottiglia di vino e di champagne, un buon rum, un amaro, una grappa per terminare in bellezza la cena della Vigilia o il pranzo del Natale. C'è chi ama andare a scegliere le migliori etichette in enoteche, wine bar, negozi dedicati e chi preferisce fare tutto con un click.

Ed è per questi ultimi che abbiamo pensato a qualche dritta, sulle migliori bottiglie di vino e sui migliori distillati da portare in tavola a Natale. In particolare è Amazon a dividere per categorie, proprio come si farebbe in una enoteca ben fornita, vini e champagne, amari, vodka, rum, gin, grappe, amari etc.

Ecco 5 alcolici per fare bella figura alla Vigilia e a Natale con amici e parenti:

1. Mumm Gold n°1

Una bottiglia di champagne Mumm Gold n°1, da 750ml (Pino Meunier 60%, Pinor Noir 30% e Chardonnay 10%), riesce a mettere d'accordo tutti. La miscela Gold, infatti, è caratterizzata da un sapore aromatico e fruttato piacevole, delicato ma intenso allo stesso tempo. Su Amazon Mumm Gold n°1 è sottoprezzo, altro motivo per acquistarla in vista delle feste.

Scopri di più su Amazon a 29,99 euro

2. Selezione rossi Piemonte

Mettiamo il caso che sia tu ad aver invitato tutti i parenti a Natale e che sia alla ricerca di un vino buono, di qualità e conveniente. Su Amazon c'è una selezione di rossi del Piemonte mista, composta da 3 bottiglie diverse, per soddisfare tutte le esigenze. Una bottiglia de L'avvocata (barbera asti docg, alcol 14% sentori di ciliega, lampone e mora), una di Langhe rosso (vitigno nebbiolo, barbera, cabernet color rosso porpora dal profumo speziato con note di ribes, cannella e vaniglia) e un Barbera d'Asti Fea (vitigno barbera, rosso rubino tendente al granato dall'odore intenso)

Scopri di più su Amazon a 27,90 euro

3. Ron Zacapa

Con Ron Zacapa non si sbaglia mai. Si tratta di un rum premium che nasce dalla combinazione di diversi rum, invecchiati tra i 6 e i 23 anni. Caratterizzato da note dolci e speziate, da note di frutta secca, rovere dolce e cioccolato fondente alla ciliegia, il Ron Zacapa si presta ad essere bevuto dopo un pasto o anche come base per cocktail. Questo Rum è ora in offerta su Amazon.

Scopri di più su Amazon a 40,50 euro

4. Grappa Giare Amarone Marzadro

Se si cerca una grappa di qualità, invecchiata, il cui nome è una certezza, la Giare Amarone di Marzadro è l'ideale. In vendita anche su Amazon nella bottiglia da 70cl, questa grappa è caratterizzata da un invecchiamento di 36 mesi, ha un gusto armonico ed è di solito molto gradita da amatori ed intenditori.

Scopri di più su Amazon a 42,99 euro

5. Amarula

Infine, un amaro non può mancare sulle tavole imbandite delle feste. L'Amarula, ad esempio, dalle note fresche ed eleganti, è in vendita su Amazon ad un prezzo altamente competitivo e si presta anche come idea regalo.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro