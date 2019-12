X Factor 2019 - Gli Inediti: prenota ora la compilation

Per prenotare il cd in esclusiva, clicca qui

La tracking list contiene: 1. Elefante: Booda 2. Cornflakes: Eugenio Campagna 3. Like I Could: Nicola Cavallaro 4. Chasing Paper: Giordana Petralia 5. Glum: Davide Rossi 6. Enfasi: La Sierra 7. A Domani Per Sempre: Sofia Tornambene

Niente paura, a partire dal 13 dicembre sarà in vendita sul sito di Amazon.it , il cd con gli inediti dei sette finalisti dell'edizione 2019 di X Factor. Un'idea originale e low cost per gli amanti della musica leggera.