La Roma scende in campo su Amazon: ecco il nuovo store online

Grandi news per tutti i tifosi della Roma: da oggi, grazie al colosso dell’e-commerce Amazon, è possibile acquistare on line qualsiasi articolo di merchandising dell’AS Roma; sul famoso sito di acquisti online, infatti, è nata un'intera sezione dedicata a tantissimi prodotti legati al mondo giallorosso, divisa in più sezioni: abbigliamento e kit gara, kit da allenamento, abbigliamento per tutti i giorni e collezioni retrò.

I clienti Amazon potranno così trovare una vasta gamma di prodotti ufficiali dell’AS Roma, dalle maglie da gioco e da allenamento fino agli accessori e agli articoli regalo. Inoltre, lo shop offre prodotti pensati per ogni tipo di tifoso, da quello più sfegatato a quello che ha scoperto da poco la passione per la squadra.

Trovi tutti i prodotti dello store ufficiale dell'AS Roma a questo link; inoltre, tutti i prodotti all'interno del fan shop dell'AS Roma beneficiano della spedizione Amazon Prime.