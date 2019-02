Nike lancia Tech Pack, la linea sportiva in cui tradizione e tecnologia si uniscono

Ancora poche settimane e la primavera ci sembrerà sempre più vicina. Le giornate diventeranno più calde e correre all'aperto sarà sempre più piacevole. Con l'arrivo delle temperature più alte, metteremo nell'armadio cappelli, guanti, giacche e pantaloni, pronti ad assere sostituiti con capi più leggeri e in cotone.

La Nike, invece, a discapito delle temperature più miti e di materiali più leggeri, ha deciso di realizzare l'intera collezione primaverile usando la lana. Nella nuova collezione Tech Pack, il materiale naturale, tipico della tradizione, verrà trattato con una tecnologia d'avaguardia. Come è riuscita la multinazionale del celebre baffo a far diventare perfetto un materiale tipico dell'inverno anche in mesi più caldi?

La risposta è semplice, la nuova e innovativa composizione di tessuti si chiama "Waffle Knit" e non è altro che il risultato di studi approfonditi di laboratorio. Nike ha testato questi tessuti sugli atleti più affermati a livello internazionale, dunque la qualità non può che essere altissima. La lana che si può indossare anche in primavera e in estate consente di potenziare le performance sportive e sfruttare le potenzialità di ogni persona.

Per il momento non è stato spiegato con chiarezza quali sono le fibre sfruttate per l'occasione e quale processo ha consentito di ricavare una lana tanto rivoluzionaria. Il design è però sportivo e contemporaneo, senza dimenticare una tendenza a cui Nike sta dando molta importanza. C'è sempre meno spazio per i materiali di tipo sintetico, mentre quelli tradizionali e reinterpretati in maniera moderna sono la sfida per un futuro rispettoso del passato.