Nike dedica una collezione alla serie Stranger Things

In attesa dell'arrivo della terza stagione di Stranger Things, la Nike ha deciso di creare una collezione interamente dedicata alla serie.

Lo show che celebra con nostalgica gli anni ’80, ha ispirato gli ideatori del marchio con il baffo che hanno deciso di creare una linea di scarpe e abbigliamento in cui l’ambientazione cupa di halloween, sarà alleggerita da elementi più caldi e allegri tipici dell'estate.

Gli appassionati di sneaker e di Nike, non vedranno l'ora di indossare le scarpe Cortez, Blazer e Tailwind caratterizzate dalle linee un po' retrò racchiuse in due collezioni irresistibili. The Hawkins High pack ha colori e dettagli in verde, arancione e bianco, con la mascotte della Hawkins High, la tigre, che troneggia sulle tute e le t-shirt richiamando l’atmosfera delle classi di educazione fisica degli anni ’80. La linea arriverà nei negozi il 27 giugno.

La linea The OG pack celebra il Giorno dell’Indipendenza con colori che vanno dal rosso, al bianco e blu. La Nike vuole inoltre sottolineare la situazione del basket nel 1985, che stava entrando nell'era degli showtime e fu l’anno che segnò l'inizio del poggetto Air. Questa collezione arriverà il 1 luglio.

Che cosa ne pensate della nuova collezione Nike? Pronti a perdervi nel mondo sottosopra di Stranger Things?