Nike presenta la nuova scarpa per rendere la corsa più facile

Hai voglia di correre, ma non ti piace stancarti? Sei consapevole di doverti rimettere in forma, ma vuoi rendere la corsa più facile? Nike ha pensato ad una nuova scarpa che ti permetterà di allenarti senza affaticare le gambe.

Nike Joyride si basa su un sistema di ammortizzazione unico nel suo genere, grazie alle microsfere in schiuma. Queste particelle presenti nell'intersuola e nella tomaia ultraleggera parzialmente in Flyknit ti permetteranno di correre divertendoti chilometro dopo chilometro.

Le microsfere in schiuma sono contenute in 4 tasche posizionate strategicamente sotto il piede e si adattano alla sua forma per ammortizzare ogni falcata. Il risultato? Una sensazione di morbidezza ed elasticità per i tuoi piedi, per gambe sempre riposate anche dopo un lungo allenamento.

Il collare in schiuma in un unico pezzo offre un'ammortizzazione fluida e sicura. Il design lineare e basso assicura il massimo comfort intorno alla caviglia e consente di indossare facilmente la scarpa.

Le Joyride sono disponibili a 180€ sul sito della Nike