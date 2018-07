Fluffy Matte: la nuova cipria "morbida" di Neve Cosmetics

Neve Cosmetics è un brand che realizza cosmetici naturali, vegani e non testati sugli animali. Negli anni ha sempre più ampliato la gamma di prodotti realizzata, inserendo per ultimi anche dei fondotinta liquidi e in stick. Il prodotto di punta per il quale Neve Cosmetics è conosciuta sono però le ciprie, ne esistono infatti di diverse tonalità e con diverse azioni.

L'ultima arrivata, che sarà disponibile dal 25 luglio, è una cipria morbida come suggerisce anche il nome "Fluffy Matte".

Si tratta di una cipria compatta minerale che dona al viso un velo di opacità pur essendo soffice. Promette quindi di realizzare un look opaco ma non polveroso o eccessivamente secco, anzi assolutamente flawless. Fluffy Matte è la cipria per chi non ama l'effetto "incipriato"!

