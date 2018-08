La nuova collezione Intimissimi autunno-inverno 2018

Intimissimi è sempre una garanzia per quanto riguarda l'abbigliamento intimo di ogni donna! Negli ultimi giorni è stata lanciata la nuova collezione autunno-inverno 2018 la cui testimonial è una donna davvero di classe: Sarah Jessica Parker.

Con l'occasione Intimissimi lancerà la nuova balconette completamente in pizzo e con un effetto super volume grazie all'imbottitura graduata. La nuova balconette Jessica è perfetta per chi indossa scollature e vuole valorizzare il décolleté. Già disponibile sul sito di Intimissimi sia in nero che nel color nude.

Se volete conquistare il vostro uomo provate ad indossare la nuova balconette in pizzo sotto ad uno dei nuovi pigiami della collezione autunno-inverno 2018: il successo sarà assicurato!