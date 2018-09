La nuova collezione piatti Villeroy & Boch, tradizione e modernità a tavola

Quando si organizza un pranzo in famiglia o con gli amici, la tavola può diventare un elemento di arredo per accogliere al meglio i nostri ospiti. Lo sa bene la Villeroy & Boch che da 270 anni si occupa di rendere indimenticabili le nostre cene con piatti e bicchieri dallo stile unico ed elegante. Per festeggiare l'anniversario l'azienda tedesca ha pensato di proporci tre nuove collezioni.

La linea Rose Sauvage Blanche è pensata per chi ama lo stile senza tempo. L'elegante rilievo floreale bianco è arricchito dalle tonalità delicate del rosa e da quelle più accese del verde, per una tavola raffinata ma vivace.

Brindille è la rivisitazione del classico Vieux Luxemburg, qui la tradizione incontra la modernità. La decorazione con il classico ramo di fiori viene reinterpretata in un'ottica del tutto nuova, con linee minimal e un design contemporaneo. L'intensità del blu cobalto spicca sulla porcellana, per dare grinta all'intera collezione.

E' il mare il tema dominante della linea Montauk & Montauk Beachside. Il motivo a corda richiama la spiaggia e le gironate in riva al mare, per una tavola fresca ed estiva dal sapore raffinato e naturale.

Per un pasto informale all'aperto o una serata in tutto relax con gli amici le porcellane possono essere la scelta ideale per rendere unico anche il vostro tavolo da giardino.