La Hasbro presenta la nuova versione del Monopoly in cui sono le donne a guadagnare di più

Monopoly, il gioco più popolare di sempre, con diverse versioni al passo con le novità e i cambiamenti della società, ha realizzato una nuova edizione interamente dedicata alle donne. Ms Monopoly è pensato per far guadagnare di più le donne rispetto agli uomini.

In questa versione l'obiettivo della Hasbro è quello di abolire il gap tra gli stipendi percepiti tra i due generi.

Le regole sono molto semplici: le giocatrici ricevono 1.900 dollari prima della partenza, mentre i giocatori solo 1.500. Ogni volta che passano dal via le donne incassano 240 dollari e gli uomini solo 200.

Altra differenza rispetto al gioco originale è che non si comprano proprietà, ma si investe in invenzioni create da donne, tra cui il Wi-Fi. Queste nuove attività saranno affiancate dalle classiche come la prigione, le tasse di lusso e le carte imprevisti e probabilità. In questo gioco spetterà agli uomini dimostrare di essere competenti e riuscire a guadagnare come le donne.

Inoltre, per spostarsi sul tabellone si possono utilizzare le pedine che rappresentano Miss Monopoly: un notebook e una penna, un jet, un bicchiere, un orologio, un bilanciere o il cappello bianco di Miss Monopoly.

Pronti a sfidarvi con i vostri amici ad una nuova versione del Monopoly interamente dedicato alle donne? Non vi resta che acquistare Ms. Monopoly a 28,64€