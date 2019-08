Nike lancia le Air Force 1, un classico rivisitato con uno stile singolare

L’Air Force 1 della Nike, la scarpa simbolo del marchio con il baffo si rinnova con uno stile mixa classico e moderno. L’ultima edizione delle sneakers Air Force, ha subito una svolta in chiave moderna ispirandosi a Crocs.

Le nuove scarpe da ginnastica Air Force 1 VTF, realizzate in pelle nera hanno dettagli dorati e metallici intorno al logo e alla suola.

Mantenendo il design originale dell'82 il tratto innovativo sta nel cinturino sul tallone aperto, con l'iconico simbolo che si estende attorno alla parte posteriore simile a quello che si trova sulle Crocs in gomma.

Oltre a puntare sull’estetica la Nike ha deciso di rendere il modello super comodo grazie all'unità Air-Sole incorporata nella suola che offre un'ammonizzazione leggera per un comfort che vi accompagnerà tutto il giorno.

Perfetta per passeggiate o corse in riva al mare, la nuova Nike Air Force 1 è disponibile nelle taglie per bambini fino a 7 anni, sul sito ufficiale nike.com