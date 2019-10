Benedetta Rossi, la cuoca più amata del web, torna in libreria con un nuovo libro

Benedetta Rossi, la regina dei fornelli resa famosa dal web per le sue ricette semplici, ma gustose, torna in libreria con "In cucina con voi!" il nuovo libro che racchiude al suo interno tanti nuovi spunti per preparare ricette facili e dal sapore indimenticabile.

La cuoca marchigiana famosa per il suo pollice all'insù che accompagna ogni ricetta, dopo il successo dei precedenti libri, ha deciso di dedicare ai suoi fan un nuovo volume in cui offre tante nuove idee e spunti, per preparare deliziosi piatti e per decorare la tavola.

Le sue preparazioni si contraddistinguono per un ingrediente imprescindibile la felicità delle cose fatte in casa. I suoi piatti sono pensati per essere cucinati in compagnia dei propri cari, usando prodotti delle terra, sani e genuini, all'insegna della convivialità.

Siete pronti a preparare piatti indimenticabili? Volete stupire i vostri ospiti o cucinare una cenetta romantica? Allora non vi resta che acquistare il nuovo libro di Benedetta Rossi "In cucina con voi!" e sperimentare le vostre abilità culinarie.