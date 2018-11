Vuoto: nuove storie e indagini per I Bastardi di Pizzofalcone

Un racconto scritto per gioco a un concorso riservato a giallisti emergenti è stata l'occasione che ha portato Maurizio De Giovanni a diventare uno degli scrittori di libri gialli più apprezzati d'Italia. Nei suoi romanzi, ambientati a Napoli, i protagonisti sono personaggi reali che fanno i conti con i loro problemi. Tra questi ci sono I Bastardi di Pizzofalcone, poliziotti maledetti e pieni di conflitti interiori.

Le vicende di questi poliziotti così umani in cui tutti possiamo riconoscerci, hanno conquistato tutti, tanto da approdare in tv. La serie ormai arrivata alla seconda stagione, in onda dall'8 ottobre su Rai Uno ha come protagonista Alessandro Gassmann nei panni del loro capo, l'ispettore Lojacono.

De Giovanni ha deciso di regalare ai suoi fan Vuoto in uscita il 27 novembre. La protagonista è una professoressa di lettere di un istituto tecnico. La donna scompare nel nulla e ad accorgersene è solo la sua collega. Il marito, un ricco industriale, è convinto che la moglie se ne sia andata di propria volontà e le prove confermano la sua teoria. Gli uomini di Palma, a cui si è aggiunto un elemento per coprire l'assenza forzata di Pisanelli, però non ne sono conviti. Approfittando di un momento di tregua, decidono di cominciare un'indagine in modo informale. Scopriranno che anche le vite che sembrano piene e felici possono essere caratterizzate da un'ombra, che le rende vuote. Un vuoto che porta con se innumerevoli sfumature uno per ogni paura, uno per ogni orrore.

Cosa ne pensate del nuovo libro di Maurizio De Giovanni? Non vedete l'ora di leggere le ultime avventure di Lojacono e della sua squadra? Non vi resta che aspettare l'uscita il 27 novembre, ma se non potete resistere potete prenotare la vostra copia su Amazon.