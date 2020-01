Rocco Schiavone torna con una nuova avventura nel libro Ah l’amore l’amore

Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta dal caratteraccio e dai metodi poco convenzionali, è diventato tra i personaggi più amati di sempre. Dal 9 gennaio è disponibile un nuovo capitolo scritto come sempre da Antonio Manzini.

Nel precedente libro “Rien ne va plus” abbiamo lasciato Rocco Schiavone ferito. Mentre è in ospedale, scopre che un paziente è morto a causa di un errore di trasfusione. Costretto nel letto, inizia ad indagare sulla morte dell'uomo, convinto di essere alle prese con un nuovo caso di malasanità.

In realtà poco alla volta capisce che non si trova davanti ad un errore umano, quindi chiama a rapporto la sua squadra che inizia ad indagare nella vita privata della vittima. Un facoltoso imprenditore a capo di una fabbrica piena di debiti e intestatario di un’assicurazione sulla vita.

Rocco esce di nascosto dall’ospedale incontra la moglie e Lorenzo, il figlio della vittima, che ha idee per condurre l’azienda di famiglia decisamente diverse rispetto a quelle del padre.

Le cose però non sono così semplici come appaiono e Schiavone non può fare altro che continuare le sue indagini con la complicità della sua squadra che non vede l’ora di rivederlo al comando della questura.

Curiosi di scoprire chi è il colpevole? Allora non potete perdervi Ah l’amore l’amore, il nuovo capitolo delle avventure di Rocco Schiavone.