Nadia Toffa ha deciso di racchiudere gli ultimi pensieri all'interno del libro "Non fate i bravi"

"Non fate i bravi” è il titolo del libro postumo di Nadia Toffa. Ad annunciarne l’uscita, prevista per il 7 novembre, sui canali social dell’ex conduttrice de Le Iene è stata la madre Margherita che ha deciso di realizzare uno degli ultimi desideri della figlia.

A differenza del primo libro "Fiorire d’inverno" scritto dopo la scoperta della malattia, affrontata con lo spirito combattivo e con l'ottimismo che la contraddistingueva, questo nuovo lavoro è più intimista.

Nadia ha deciso di mettere a nudo i pensieri degli ultimi mesi, quando ha deciso di rimanere in silenzio per mettere a tacere le polemiche e gli attacchi che le erano stati rivolti dopo la decisione di rendere pubbliche le sue condizioni di salute.

La ex conduttrice de Le Iene ha espresso alla madre il desiderio di pubblicare i suoi scritti per continuare a portare la sua testimonianza e rimanere sè stessa fino alla fine.

La madre di Nadia, Margherita, ha deciso di rispettare in pieno la volontà della figlia, pubblicando il libro "Non fate i bravi" in libreria dal 7 novembre, dichiarando che tutti i proventi delle vendite andranno in beneficenza, per portare avanti i progetti a cui Nadia era particolarmente legata.