Cukò Pro XL: il nuovo robot da cucina della Imetec

Cucinare bene per molti è un’impresa a cui spesso rinunciano perchè non si sentono all'altezza. Per chi sogna di preparare piatti impeccabili e stupire i propri ospiti, Imetec ha in serbo il nuovo Cukò Pro XL.

Il robot da cucina permette di preparare un intero pranzo per tutta la famiglia, fino a 6 persone. Risotti, pasta, vellutate, carne a cottura breve, carne a cottura lenta, verdure e impasti saranno pronti in un attimo grazie ai 20 programmi automatici.

Per evitare sprechi, quando a cena si è in pochi, basta azionare il comando mezza dose per ridurre le porzioni da 6 a 3.

Con i prgrammi manuali di velocità, che vanno da 1 a 10 + pulse, di tempo, da 1 sec a 3 ore e di temperatura da 37°C a 110°C, potete cucinare liberamente senza essere costretti a seguire i passaggi preimpostati.

Grazie agli accessori inclusi, potrete tritare verdure e frutta secca con la lama in acciaio inox, prepararvi una gustosa granita in estate con la lama tritaghiaccio. Se siete appassionati di pasticceria la pala mescolatrice e la frusta montapanna sono perfetti per amalgamare gli ingredienti più delica. Chi ha bisogno di seguire un regime alimentare particolare, con il cestello a vapore potrà preparare piatti sani e leggeri come pesce, verdure, carne e riso.

Pronti a sperimentare nuove ricetta? Se volete un aiuto in cucina il nuovo CuKò Pro XL con ricettario incluso è pronto ad affiancarvi durante ogni fase della preparazione.