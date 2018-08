Gli occhiali da nuoto Jeko per un look eccezionale

Gli innovativi occhiali da nuoto Jeko progettati dalla Salvimar hanno un design unico che li pone a metà tra i classici occhialini e la maschera da snorkeling. Grazie alla tecnologia a lenti co-stampate, la montatura crea un unico blocco con le lenti.

Così facendo non solo i nuotatori potranno vedere ciò che li circonda in maniera nitida, ma non dovranno più fare i conti con l’antipatica infiltrazione dell’acqua tra lente e montatura. Non amate gli antiestetici segni lasciati dagli occhialini? La montatura in morbido silicone anallergico, non lascia segni e non stringe anche dopo aver passato lunghe ore in acqua. Grazie all’elastico regolabile è possibile adattare la maschera alla conformazione del proprio volto e alle proprie esigenze.

Per gli amanti del nuoto libero o dello snorkeling, gli occhiali sono perfetti per ammortizzare eventuali urti soprattutto quando ci si tuffa. Il trattamento antiappannante e la protezione UV completano il modello per avere un look di tendenza senza rinunciare alla comodità.



Trasparenti, azzurri o neri le combinazioni sono davvero tante. Se trovate gli occhiali da nuoto irresistibili non vi resta che acquistarli online.