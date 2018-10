Gli occhiali più strani in vendita su Amazon

Su Amazon si trova davvero di tutto, dagli oggetti più utili a quelli più assurdi. Così, dopo averti mostrato alcune delle cuffie da doccia più stravaganti in vendita sul sito di e-commerce, procediamo andando alla scoperta di un'altra bizzarra categoria di oggetti: gli occhiali più strani che si possono acquistare su Amazon.

Occhiali eccentrici per una festa di compleanno, per divertirsi quando nessuno ci vede o, perché no, per uscire non passando inosservati. Ne abbiamo selezionati 5 che ti lasceranno a bocca aperta:

1. Occhiali a led

Parliamo dagli occhiali a led da poter utilizzare per una stravagante serata, per una festa in discoteca, semplicemente per sorridere con gli amici. Si tratta di un modello un po’ spaziale con flashcircuito integrato, led lampeggiante che si può attivare o meno attraverso un interruttore.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro

2. Occhiali da sole ‘Ananas’

Per una festa a tema hawaiano, per Carnevale, ma anche per chi non ha paura di osare con look davvero sui generis, Amazon propone gli occhiali da sole a forma di ananas. Vivaci, colorati, un po’ ingombranti. Eccentrici è riduttivo.

Scopri di più su Amazon a 4,99 euro

3. Occhiali a chitarra

Ancora più strani dei precedenti, sono gli occhiali con montatura a forma di chitarra. Indossandoli ti ritroverai ad avere una chitarra bianca sull’occhio sinistro e un’altra sull’occhio dentro. Ideali per una festa di Carnevale o per un party a tema.

Scopri di più su Amazon a 12,53 euro

4. Occhiali periscopici prismatici per visione orizzontale

Un paio di occhiali di cui difficilmente si immagina l’esistenza: un modello periscopico, prismatico, pensato per visione orizzontale e dunque per leggere sdraiati (a letto, sulla spiaggia). Si tratta di occhiali molto strani con specchi incorporati per la direzione dello sguardo. Possono essere applicati anche sui propri occhiali.

Scopri di più su Amazon a 18,70 euro

5. Occhiali per compleanno

Terminiamo questa classifica degli occhiali più strani in vendita su Amazon, con un modello adatto per festeggiare i compleanni più significativi con un pizzico di ironia. Occhiali a forma di ‘50’, di ‘60’, di ‘70’ da far indossare al festeggiato o alla festeggiata.

Scopri di più su Amazon a 7,20 euro