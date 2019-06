Sun care week: le offerte Amazon su solari e creme protettive

Applicare la crema solare è il primo step per mantenere una pelle giovane e sana. Le protezioni, infatti, grazie al loro SPF (Sun Protection Factor, anche detto Ip - Indice di Protezione), creano una vera e propria barriera dai raggi ultravioletti e, oltre a donare un colorito ambrato e senza scottature, aiutano a contrastare l’invecchiamento precoce della pelle. La protezione solare, soprattutto sul viso, andrebbe applicata tutto l’anno e, ancor di più, con l’arrivo dei potenti raggi estivi.

Con l’approssimarsi delle vacanze, Amazon ha inaugurato la sun care week: una settimana di offerte e sconti su solari e protezioni. Un’occasione perfetta che permette di prendersi cura della propria pelle a prezzi eccezionali! Scopri le 5 creme solari migliori senza dimenticare l'importanza della protezione per capelli.

Creme solari con SPF 50 e 50+

Utilizzare una crema con filtro solare 50 o 50+ è il primo step per ottenere un’abbronzatura duratura senza danneggiare la pelle. Questo tipo di creme solari, che rientrato nelle fasce di protezione alta e molto alta ai raggi UVB, sono infatti l’ideale per i primi giorni d’esposizione prolungata al sole, specialmente per i fototipi più chiari.

Protezione solare in spray Garnier Ambre Solaire Advanced Sensitive

La protezione solare Advanced Sensitive della Garnier è specifica per le pelli chiare e sensibili al sole: è ipoallergenico, senza parabeni, senza alcool e senza coloranti. Si presenta sotto forma di spray dalla profumazione leggera, che non unge e si assorbe velocemente.

È formulata per proteggere dai raggi UVB, UVA, UVA lunghi e dai raggi infrarossi, aiutando quindi a prevenire il fotoinvecchiamento della pelle.

Crema solare per il viso RoC Anti-Brown

A base di vitamina C, questa crema fluida oltre a proteggere dai danni del sole aiuta a prevenire e riduce le macchie scure della pelle. Questo prodotto offre una protezione solare ottimale e un aiuto nella prevenzione di rughe, rilassamento e invecchiamento cutaneo; facile da stendere, si assorbe immediatamente, senza ungere e lasciando respirare la pelle. Ottima anche come base trucco, grazie alla texture leggera.

Protezioni solari con SPF 30

Dopo i primi giorni di esposizione ai raggi solari con protezione molto alta, si potrà gradualmente passare a un filtro solare più basso, l'SPF 30. Questi prodotti solari, solitamente più leggeri e meno densi di quelli con protezione più alta, sono ideali per il sole delle prime ore del mattino o del tardo pomeriggio.

Spray protettivo Australian Gold con Instant Bronzer

Questo spray di Australian Gold è arricchito con uno stimolatore di melanina, l’instant bronzer, che ti permetterà di ottenere da subito un bel colorito dorato. La formula in spray è ideale per raggiungere le parti del corpo più “difficili” e offre una protezione ottimale contro l’aggressione dai raggi ultravioletti. Non unge, non macchia e non contiene oli minerali, paraffina, parabeni e alcol.

Crema solare delicata by Piz Buin

Una crema studiata appositamente per chi soffre di allergie dermatologiche, eritemi ed orticarie: oltre a proteggere dai raggi solari infatti, questo prodotto lenisce il prurito e allevia le infiammazioni già presenti. Zero scottature assicurate!

I solari con SPF 15

Le protezioni solari con SPF basso, cioè 15 e 20, sono perfette per essere applicate in città durante la giornata, o come prodotti di mantenimento ad abbronzatura raggiunta.

Ovviamente i fototipi più scuri, dopo i primi giorni di protezione 30 o 50, potranno applicare un SPF più basso, ricordando comunque di ripetere l’applicazione più volte al giorno.

Spray Satin Protection di Hawaiian Tropic

Questo prodotto fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro. Grazie alla formula spray e alla texture leggerissima, si distribuisce in modo uniforme e si assorbe rapidamente; inoltre non unge e non ostruisce i pori, lasciando respirare la pelle.

Spray Collistar per la protezione dei capelli

Olio in spray con filtri solari adatto a qualsiasi tipo di capello, sia trattato che colorato: dona lucentezza ai capelli senza ungerli e ne protegge la struttura. Per utilizzarlo ti basterà vaporizzare il prodotto sui capelli e distribuirlo in modo uniforme su tutta la lunghezza con l’aiuto di un pettine.

Consigli in pillole per una pelle sana

Applica generosamente e uniformemente i solari prima di esporti al sole;

generosamente e uniformemente i solari prima di esporti al sole; riapplicali frequentemente, soprattutto dopo aver sudato e nuotato;

frequentemente, soprattutto dopo aver sudato e nuotato; evita l'esposizione prolungata al sole, soprattutto nelle ore più calde del giorno, anche se utilizzi protezioni solari.

