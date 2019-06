Ultimi giorni sun care week: le offerte Amazon sui doposole

Dopo una giornata di mare e sole non c’è niente di meglio che fare un bella doccia rinfrescante. Per prenderti cura a 360° della tua pelle, mantenendola sana ed elastica anche d'estate, è importantissimo nutrirla con prodotti specifici, idratanti e lentivi, soprattutto dopo sole e salsedine.

Per gli ultimi giorni della sun care week di Amazon scopriamo allora l’ultimo step per la cura della pelle d’estate: i migliori doposole per ogni esigenza a prezzi davvero eccezionali!

Il burro per il corpo di Hawaiian Tropic è l’ideale per coccolare e idratare la pelle dopo una giornata di sole. Questa è la variante “exotic coconut”, con burro di karité, olio di avocado e olio di cocco, ma è disponibile anche la “lime colada”, con aloe, burro di karité, burro di cacao, cocco e avocado.

Questa crema corpo si assorbe facilmente senza ungere e dona un'idratazione intensa alla pelle, lasciandola morbida e setosa, oltre ad essere piacevolmente profumata.

Scopri di più su Amazon.it

È nata la nuova linea di solari dermoprotettivi dello storico marchio Prep. Il doposole prep è un concentrato di delicatezza che dona sollievo immediato alla pelle stressata dall'esposizione a sole e salsedine: arricchito con succo d'aloe, che stimola l'attività cellulare e idrata e rinfresca la pelle, la sua formula rispetta la cute grazie all’assenza di nichel e parabeni.

Dalla texture trasparente e super assorbente, questo prodotto, una volta vaporizzato sulla pelle, non deve essere spalmato: super pratico!

Scopri di più su Amazon.it

Questo prodotto è un gel doposole idratante, ottenuto grazie ad un mix unico di aloe vera, vitamina E ed estratti vegetali, ingredienti fortemente emollienti che lo rendono perfetto per lenire la pelle irritata. Ipoallergenico e dermatologicamente testato, per potenziare l’effetto fresco, lascialo in frigo e poi applicalo sulla pelle per un sollievo da brividi!

Scopri di più su Amazon.it

Questa maschera è l’ideale per regalarti un momento di assoluto relax: agisce come un doposole emolliente, restituendo alla pelle l'idratazione persa durante l'esposizione al sole, andando a lenire i rossori e donando un immediato e fresco sollievo. La sua formula revitalizzante ed emolliente è arricchita con acido ialuronico, che idrata a fondo la pelle, e amamelide, un ingrediente noto per le sue proprietà decongestionanti e lenitive.

Mettila in frigo prima di applicarla per un effetto super fresco!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!