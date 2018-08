Original Marines presenta una nuova capsule collection

Il brand sinonimo di creatività, qualità e italianità, festeggia i suoi 35 anni realizzando una speciale capsule collection realizzata per Fondazione ABIO Italia Onlus.

Da metà settembre saranno venduti in tutti gli store Original Marines due modelli di wind jacket, uno per le bambine e uno per i bambini. Le giacche a vento ideali per le sere estive più fredde sono proposte in bianco con dettagli blu e rosso a contrasto, arricchiti da inserti active-sport che sottolineano l’anima sportswear del brand.



Con l’obiettivo di valorizzare la partnership, Original Marines devolverà tutti i proventi ai suoi progetti affiancando numerose attività nei propri punti vendita su tutto il territorio nazionale. Il brand oltre ad essere coinvolto in progetti di corporate social responsibility è particolarmente impegnato anche nella promozione e nel sostegno di pratiche di sostenibilità nella filiera dell’abbigliamento



Vi è piaciuta la capsule? Siete pronti ad acquistarla? Per trovare lo store più vicino basta consultare il sito ufficiale Original Marines.