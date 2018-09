Da Barbie e Original Marines la prima capsule collection Infant

Original Marines ha firmato la prima capsule collection ispirata a Barbie. E’ una collezione dedicata all’iconica bambola che nonostante i suoi anni rimane sempre al passo con i tempi e con le ultime tendenze.

La capsule collection Barbie Infant è un modo per onorare il sessantesimo anniversario della celebre bambola che cade nel 2019. La linea di abbigliamento autunnale è pensata per le bambine di età compresa da 0 a 18 mesi: queste bimbe fanno pensare solitamente a bavaglini e bavette, ma anche l'abbigliamento tradizionale è importante!



Dettagli romantici e ricercati, stampe eleganti e raffinate contraddistinguono i morbidi body in cotone e gli abiti da principessa, ma pratici. La palette di colori che predilige i toni del rosa e del bianco, si contrappone al logo Barbie vivace e colorato.

Non vedete l’ora di acquistare body, abitini, hoodie, leggings, maglie e felpe per le vostre piccole? Alle mamme che sono fan di Barbie da sempre non resta che collegarsi al sito ufficiale della Original Marines per acquistare la capsule collection o scoprire il punto vendita più vicino.