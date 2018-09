Original Marines celebra il compleanno di Topolino con una collezione dedicata al personaggio Disney

Topolino è arrivato alla soglia dei 90 anni e Original Marines ha pensato di dedicare all'iconico personaggio con i guanti bianchi e i pantaloncini rossi, un'intera capsule collection.

Felpe con stampa all over arricchite, sul cappuccio, delle inconfondibili orecchie di Topolino, pantaloni con dettagli che ricordano i guanti del cartoon e t-shirt con stampe personalizzate, sono solo alcune delle novità che il brand italiano ha in serbo per i piccoli fan del personaggio più famoso della Disney

Per le bambine? Niente paura, Original Marines ha pensato anche alle più piccole realizzando una collezione ricca di vestitini, t-shirt e felpe in cui l'iconico Topolino e accompagnato dall'eterna fidanzata Minni. Ideali per le amanti di uno stile romantico ed elegante.

Anche se non vedete l'ora di acquistare gli ironici e divertenti pantaloni perfetti abbinati a zainetti e grembiuli ed essere eleganti e trendy anche sui banchi di scuola, dovete pazientare ancora un pò. La capsule collection sarà disponibile negli shop Original Marines il 18 novembre, per festeggiare insieme ai piccoli fan il compleanno di Topolino.