Original Marines presenta Halloween Capsule 2018

Halloween è sempre più vicino e ancora non avete scelto l'outfit perfetto per il vostro piccolo? Non temete! Per la notte dedicata a streghe e zombi Original Marines presenta la Halloween capsule collection 2018.

La mini collezione è composta da capi deliziosi e divertenti con protagonisti scheletri, mostriciattoli e personaggi splatter. I capi per bambine e bambine dai 4 ai 14 anni si basano su felpe o pantaloni total black, resi unici da innovative stampe scheletro sottolineate da inserti colorati e fosforescenti.



Le bambine durante la notte delle streghe potranno sfoggiare vestitini con lettering, leggins e felpa personalizzate con stampe a scheletro e teschio sul cappuccio.



I bambini invece non potranno resistere ai pants in felpa abbinati alla maglia con zip e cappuccio con stampa scheletro per un look spaventosamente cool.

Cosa ne pensate della capsule collection dedicata alla notte di Halloween? non vedete l'ora di acquistare la felpa o il vestitino ai vostri piccoli? Allora non dovete far altro che collegarvi al sito ufficiale o cercare lo store più vicino a casa vostra.